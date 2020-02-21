vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля 2020, 11:51

Published 21 февраля 2020, 11:51

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

нет воды

Масштабные отключения холодной воды ожидают владивостокцев

21 февраля 2020, 11:51
Фото: Медиахолдинг1Mi. нет воды
Масштабные отключения холодной воды ожидают в конце февраля и начале марта жителей Владивостока. Из-за запланированных ремонтных работ наполнить тазы и вёдра придётся горожанам в разных районах города.

Так, по данным «Примводоканала», 27 февраля отключения ожидают жителей улицы Толстого: воды не будет с 9 часов утра и до 20 вечера в домах под номерами 32-52, 27, 35, 41, 43, 43а, 45.

4 марта с 9 утра и до 16 часов без холодной воды останется часть жителей Советского района: отключения планируются на улице Овчинникова, 20, 22, 24, 26, 26а, 26в, 28, 30, 34, 34а, 34 стр.2 и проспект 100 лет Владивостоку, 53, 53а, 55.

5 марта неудобства снова испытают потребители Советского района: без холодного водоснабжения останутся жители улиц Завойко, 4, 4а, 6. Колесника, 5, 5а, 7, 7а, 9, 10а, 10а стр.2. Фирсова, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 8б. Южно-Уральская, 4, 6, 8. Воды здесь не будет с 9 до 16 часов.

6 марта с 9 до 16 часов отключения ожидают жителей домов под номерами 64-78 по улице Луговой.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что отключения водоснабжения ожидают владивостокцев и 26-го февраля: в этот день с 9 утра и до 13 часов дня воды не будет на улицах Енисейская, 7, 7 стр. 1, 14 и Татарская, 1-11, 8-20.

Материалы по теме
Достаём тазы и вёдра: отключения холодной воды ожидают владивостокцев
#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика