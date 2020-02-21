Масштабные отключения холодной воды ожидают владивостокцев

Posted 21 февраля 2020, 11:51
Published 21 февраля 2020, 11:51
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Так, по данным «Примводоканала», 27 февраля отключения ожидают жителей улицы Толстого: воды не будет с 9 часов утра и до 20 вечера в домах под номерами 32-52, 27, 35, 41, 43, 43а, 45.
4 марта с 9 утра и до 16 часов без холодной воды останется часть жителей Советского района: отключения планируются на улице Овчинникова, 20, 22, 24, 26, 26а, 26в, 28, 30, 34, 34а, 34 стр.2 и проспект 100 лет Владивостоку, 53, 53а, 55.
5 марта неудобства снова испытают потребители Советского района: без холодного водоснабжения останутся жители улиц Завойко, 4, 4а, 6. Колесника, 5, 5а, 7, 7а, 9, 10а, 10а стр.2. Фирсова, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 8б. Южно-Уральская, 4, 6, 8. Воды здесь не будет с 9 до 16 часов.
6 марта с 9 до 16 часов отключения ожидают жителей домов под номерами 64-78 по улице Луговой.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что отключения водоснабжения ожидают владивостокцев и 26-го февраля: в этот день с 9 утра и до 13 часов дня воды не будет на улицах Енисейская, 7, 7 стр. 1, 14 и Татарская, 1-11, 8-20.