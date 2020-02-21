Масштабные отключения холодной воды ожидают владивостокцев

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что отключения водоснабжения ожидают владивостокцев и 26-го февраля: в этот день с 9 утра и до 13 часов дня воды не будет на улицах Енисейская, 7, 7 стр. 1, 14 и Татарская, 1-11, 8-20.