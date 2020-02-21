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Posted 21 февраля 2020, 05:39

Published 21 февраля 2020, 05:39

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Тематическое фото

Оборудование для акушеров в одном из районов Забайкалья пришлось выбивать через суд

21 февраля 2020, 05:39
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Больница
Центральная больница Нерчинско-Заводского района в Забайкалье рассчитывает получить недостающее оборудование для подачи кислорода и перемещения пациентов во время операции в отделении хирургии и акушерства-гинекологии. Понадобилось вмешательство прокуратуры и решение суда – однако оно всё ещё не исполнено.

Ранее «Восток-Медиа» со ссылкой на «Чита.ру» сообщало, что в Забайкалье остро стоит проблема снижения рождаемости. В 2019 году в крае родилось на тысячу малышей меньше, чем в 2018-м. При этом правительство Забайкальского края прогнозирует к 2024 году позитивные изменения в этом отношении, рассчитывая на эффект нацпроекта «Демография», развитие экстракорпорального оплодотворения за счёт обязательного медицинского страхования и программу «Дальневосточный гектар».

#Новости#Общество#Больница#Суд#Медицинское оборудование#Прокуратура#Забайкальский край
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