Оборудование для акушеров в одном из районов Забайкалья пришлось выбивать через суд

Posted 21 февраля 2020, 05:39
Published 21 февраля 2020, 05:39
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Ранее «Восток-Медиа» со ссылкой на «Чита.ру» сообщало, что в Забайкалье остро стоит проблема снижения рождаемости. В 2019 году в крае родилось на тысячу малышей меньше, чем в 2018-м. При этом правительство Забайкальского края прогнозирует к 2024 году позитивные изменения в этом отношении, рассчитывая на эффект нацпроекта «Демография», развитие экстракорпорального оплодотворения за счёт обязательного медицинского страхования и программу «Дальневосточный гектар».