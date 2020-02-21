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Posted 21 февраля 2020, 14:04

Published 21 февраля 2020, 14:04

Modified 1 сентября 2022, 02:53

Updated 1 сентября 2022, 02:53

В России впервые с 2016 года выросли наценки аптек

21 февраля 2020, 14:04
В прошлом году средняя наценка российских аптек на лекарства увеличилась до 24,6%. Это случилось впервые с 2016 года и оказалось связано с падением спроса на медикаменты.

В 2016 году наценки достигали 25,8% от конечной стоимости, в 2017 году эта цифра снизилась до 25,1%, а в 2018 году – до 23,9%. В прошлом году наценка снова поднялась до 24,6%. Об этом пишет газета «Известия».

Тем не менее, в последнее время наценки на биологически активные добавки и средства для кожи упали с 40,7% до 33,1%. Что касается барьерных контрацептивов и диагностических приборов, то наценка на них не продемонстрировала никакой динамики.

По словам исполнительного директора союза «Национальная фармацевтическая палата» Елены Неволиной, рост наценки произошел из-за падения спроса на лекарства и политики аптек по компенсации потерь.

В России наценки на лекарства самые низкие по сравнению с другими товарами, сообщают маркетологи.

Федеральная антимонопольная служба уличила поставщиков в завышении цен в аптеках.

В 2021 году наценки на медикаменты останутся такими же – в пределах 24%.

#Новости#Экономика
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