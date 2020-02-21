В России впервые с 2016 года выросли наценки аптек

Posted 21 февраля 2020, 14:04
Published 21 февраля 2020, 14:04
Modified 1 сентября 2022, 02:53
Updated 1 сентября 2022, 02:53
В 2016 году наценки достигали 25,8% от конечной стоимости, в 2017 году эта цифра снизилась до 25,1%, а в 2018 году – до 23,9%. В прошлом году наценка снова поднялась до 24,6%. Об этом пишет газета «Известия».
Тем не менее, в последнее время наценки на биологически активные добавки и средства для кожи упали с 40,7% до 33,1%. Что касается барьерных контрацептивов и диагностических приборов, то наценка на них не продемонстрировала никакой динамики.
По словам исполнительного директора союза «Национальная фармацевтическая палата» Елены Неволиной, рост наценки произошел из-за падения спроса на лекарства и политики аптек по компенсации потерь.
В России наценки на лекарства самые низкие по сравнению с другими товарами, сообщают маркетологи.
Федеральная антимонопольная служба уличила поставщиков в завышении цен в аптеках.
В 2021 году наценки на медикаменты останутся такими же – в пределах 24%.