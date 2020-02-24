Хабаровчанка отсудила дочь у её отца в США и вместе с ней вернулась домой

Сюжет Суд

Хабаровчанка, пустившаяся на поиски своей семилетней дочери через океан, отстояла с помощью адвокатов в американском суде право воспитывать девочку. 23 февраля она вместе с дочерью прилетела домой. Земляки, горячо поддерживавшие мать в её борьбе за дочку, устроили им пышную встречу в аэропорту.

Шары, цветы и аниматоры в костюмах мягких игрушек — вот что увидели отважные путешественницы, попав в зал прилёта хабаровского аэропорта. В своём Инстаграме женщина поблагодарила всех, кто волновался за неё и девочку и по мере сил поддерживал финансово. Помогали не только простые люди, но и телевизионщики — на одной из фотографий мать и дочь запечатлены в компании известного телеведущего Андрея Малахова, и можно понять, что съёмочная команда его передачи буквально держала руку на пульсе истории. А вот правительство Хабаровска дистанцировалось от истории с поисками семилетней гражданки России, увезённой отцом втайне от матери за границу. Общественники составляли открытое письмо Сергею Фургалу с просьбой помочь в поисках ребёнка, но тот не проявил участия. Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае со своей стороны написала письмо в Министерство образования. По закону один из родителей может увезти ребёнка за границу без ведома второго, если он не лишён родительских прав — а отец девочки не был их лишён, хотя, со слов матери, нередко был груб с ребёнком или пренебрегал обещаниями о назначенных встречах по нескольку месяцев. У мужчины после развода была новая спутница жизни. Профессионалы из других городов и стран активно встали на защиту интересов ребёнка и матери. Адвокатами выступили юристы из Анапы, а в США маховик правосудия сработал почти мгновенно. 13 февраля адвокаты организовали первую встречу матери с дочкой, через 2 дня суд первой инстанции вынес решение в пользу женщины, а 17 февраля окружной суд во Флориде поставил точку в истории: девочка останется с мамой. По всей видимости, эта детективная история вскоре предстанет на телеэкранах в программе Андрея Малахова, однако на многочисленные вопросы подписчиков, когда стоит включать телевизор, хабаровчанка ответа пока не даёт.