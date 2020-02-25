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Posted 25 февраля 2020, 07:15

Published 25 февраля 2020, 07:15

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

лёд

А их тянет за рыбой: приморцев предупреждают о большой опасности

25 февраля 2020, 07:15
Фото: Медиахолдинг1Mi. лёд
Сюжет
Море
В Приморье установилась тёплая погода. Дневные температуры воздуха достигают положительных значений. В связи с этим лёд на морских акваториях начал активно таять. Спасатели рекомендуют очень осторожно выходить на лёд. Но вот машину стоит оставить на берегу. Выезд на ледовую «арену» категорически запрещён.

Синоптики предоставили прогноз погоды для рыбаков на среду, 26 февраля. По информации портала «Примпогода» в Амурском заливе будет тёплая погода без осадков. На минувших выходных произошёл взлом припайного льда, на что стоит обратить внимание. Воздух прогреется в дневное время до +3 градусов.

В Уссурийском заливе осадков в среду также не ожидается. Ветер северный, северо-западный сильный. Воздух в дневное время прогреется до +3 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -10 градусов. Здесь также произошёл взлом льда. Поэтому рыбакам стоит подумать, прежде чем выходить на подлёдный лов.

В заливе Посьет можно увидеть припайный лёд. Осадков в середине недели на территории не ожидается. Температура воздуха составит +3 градуса в дневной время и опустится до -10 градусов — в ночное время.

Кстати, столбики термометров прогрелись до положительных значений в праздничные выходные. Но это, возможно, водителей транспортных средств никак не смутило. Некоторые горе-рыбаки провалились под лёд. Хотя практически ежедневно и спасатели, и синоптики напоминают о том, что выезд категорически запрещён. За это водители могут заплатить штраф.

#Новости#Общество#Владивосток#Море#Лёд
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