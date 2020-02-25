А их тянет за рыбой: приморцев предупреждают о большой опасности

Posted 25 февраля 2020, 07:15
Published 25 февраля 2020, 07:15
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Синоптики предоставили прогноз погоды для рыбаков на среду, 26 февраля. По информации портала «Примпогода» в Амурском заливе будет тёплая погода без осадков. На минувших выходных произошёл взлом припайного льда, на что стоит обратить внимание. Воздух прогреется в дневное время до +3 градусов.
В Уссурийском заливе осадков в среду также не ожидается. Ветер северный, северо-западный сильный. Воздух в дневное время прогреется до +3 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -10 градусов. Здесь также произошёл взлом льда. Поэтому рыбакам стоит подумать, прежде чем выходить на подлёдный лов.
В заливе Посьет можно увидеть припайный лёд. Осадков в середине недели на территории не ожидается. Температура воздуха составит +3 градуса в дневной время и опустится до -10 градусов — в ночное время.
Кстати, столбики термометров прогрелись до положительных значений в праздничные выходные. Но это, возможно, водителей транспортных средств никак не смутило. Некоторые горе-рыбаки провалились под лёд. Хотя практически ежедневно и спасатели, и синоптики напоминают о том, что выезд категорически запрещён. За это водители могут заплатить штраф.