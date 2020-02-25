А их тянет за рыбой: приморцев предупреждают о большой опасности

Кстати, столбики термометров прогрелись до положительных значений в праздничные выходные. Но это, возможно, водителей транспортных средств никак не смутило. Некоторые горе-рыбаки провалились под лёд. Хотя практически ежедневно и спасатели, и синоптики напоминают о том, что выезд категорически запрещён. За это водители могут заплатить штраф.