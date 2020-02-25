В Забайкалье судят врача за несвоевременное обследование ребёнка

Posted 25 февраля 2020, 02:23
Published 25 февраля 2020, 02:23
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Правозащитный центр Забайкалья опубликовал сообщение о судебном постановлении по поводу штрафа и кратко изложил суть дела: в роддоме малышу не сделали необходимый скрининг на наследственное заболевание из-за отсутствия тест-систем. Однако врачи выписали рекомендацию на проведение такого обследования в поликлинике. После выписки из роддома мама с малышом не раз посещали участкового педиатра — но врач ни разу не сообщила о необходимости провести скрининг.
Спустя 9 месяцев выяснилось, что мальчик всё-таки болен, и время упущено: редкое заболевание фенилкетонурия заключается в накоплении в организме фениланина и других вредных продуктов обмена веществ. Такое заболевание лечат с первых дней жизни строгой диетой, больным необходимо ограничивать потребление белка, иначе страдает нервная система и головной мозг, а в итоге необратимо нарушается умственное развитие. Поскольку родители ребёнка не знали о болезни, они кормили малыша без ограничений, давая ему мясные кушанья. Теперь добиться нормализации умственного развития уже нельзя. Педиатр признала свою вину в неоказании помощи больному ребёнку.