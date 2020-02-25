В Забайкалье судят врача за несвоевременное обследование ребёнка

Спустя 9 месяцев выяснилось, что мальчик всё-таки болен, и время упущено: редкое заболевание фенилкетонурия заключается в накоплении в организме фениланина и других вредных продуктов обмена веществ. Такое заболевание лечат с первых дней жизни строгой диетой, больным необходимо ограничивать потребление белка, иначе страдает нервная система и головной мозг, а в итоге необратимо нарушается умственное развитие. Поскольку родители ребёнка не знали о болезни, они кормили малыша без ограничений, давая ему мясные кушанья. Теперь добиться нормализации умственного развития уже нельзя. Педиатр признала свою вину в неоказании помощи больному ребёнку.