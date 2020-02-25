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Posted 25 февраля 2020, 02:23

Published 25 февраля 2020, 02:23

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

В Забайкалье судят врача за несвоевременное обследование ребёнка

25 февраля 2020, 02:23
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
В Чите сегодня состоится суд над врачом, не определившим у грудного ребёнка генетическое заболевание в 2017 году. Из-за промедления с необходимым скринингом ребёнок стал инвалидом. Правозащитники просят взыскать в пользу родителей малыша семь миллионов рублей. Судебный штраф уже составил 10 тысяч рублей.

Правозащитный центр Забайкалья опубликовал сообщение о судебном постановлении по поводу штрафа и кратко изложил суть дела: в роддоме малышу не сделали необходимый скрининг на наследственное заболевание из-за отсутствия тест-систем. Однако врачи выписали рекомендацию на проведение такого обследования в поликлинике. После выписки из роддома мама с малышом не раз посещали участкового педиатра — но врач ни разу не сообщила о необходимости провести скрининг.

Спустя 9 месяцев выяснилось, что мальчик всё-таки болен, и время упущено: редкое заболевание фенилкетонурия заключается в накоплении в организме фениланина и других вредных продуктов обмена веществ. Такое заболевание лечат с первых дней жизни строгой диетой, больным необходимо ограничивать потребление белка, иначе страдает нервная система и головной мозг, а в итоге необратимо нарушается умственное развитие. Поскольку родители ребёнка не знали о болезни, они кормили малыша без ограничений, давая ему мясные кушанья. Теперь добиться нормализации умственного развития уже нельзя. Педиатр признала свою вину в неоказании помощи больному ребёнку.

#Новости#Общество#Врач#Забайкальский край#Ребенок
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