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Posted 25 февраля 2020, 22:09

Published 25 февраля 2020, 22:09

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

хабаровская молодёжь

Хабаровскую молодёжь продолжают кормить обещаниями о лучшей жизни

25 февраля 2020, 22:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi. хабаровская молодёжь
Прошедшая несколько дней назад встреча хабаровского губернатора со студенческой общественностью в очередной раз продемонстрировала красивые планы на будущее, которыми уже второй год подряд заменяются конкретные шаги по повышению качества жизни в регионе.

Выступая в Дальневосточном университете путей сообщения, Сергей Фургал пообещал развивать науку, здравоохранение, культуру, строить дома, школы, больницы и детские сады.

«Самая наша главная задача — это закрепление и поддержка людей, которые живут здесь, ведь без этого никакие задачи реализовать невозможно», — отметил губернатор.

Слова, конечно, правильные и отлично ложащиеся на душу аудитории. Однако людям, кроме лозунгов, нужны предметные шаги — а их нет.

Взять хотя бы заявление о снятии ограничений по программе «Развитие жилищного строительства», участниками которой ранее могли быть лишь те жители Хабаровского края, которым не исполнилось 35 лет. По поручению главы региона в прошлом году на уровне регионального законодательства была закреплена норма, позволяющая очередникам, вступившим в программу до этого «возраста X», ждать своего звездного часа (читай — получения субсидии на покупку квартиры) и после 35-го дня рождения. Однако программа как работала, по сути, «в час по чайной ложке», так и продолжает: без дополнительного финансирования красивые жесты остаются всего лишь красивыми жестами. Дожидаться краевого довеска для приобретения квартиры в новостройке от 800 тысяч рублей до миллиона многим приходится годами.

«Стоим в очереди с 2015 года, документы и справки собирали годом ранее. Вставали в 6 утра и стояли в очереди на сдачу документов. Но так и стоим. Преимущество у многодетных, которые год в год получают выплату, а мы сдвигаемся в обратном направлении. Хотя молодая семья, есть ребёнок и под опекой взрослый инвалид. Но это не добавляет нам прав», — делится деталями участия в программе хабаровчанка Ирина Николаева.

В этом году по программе заложено 180 миллионов рублей, при том, что в 2019 и 2018 годах выделялось по 205 миллионов рублей. А очередников — членов молодых семей — в крае около 4,5 тысяч. С такими объемами помощи тем, кто недавно вступил в программу, придется ждать обещанного едва ли не до пенсии.

Граждане, отдававшие свои голоса за представителей ЛДПР на выборах губернатора в 2018 году и депутатов представительных органов власти в 2019 году, наверняка не были готовы к такой отложенной перспективе улучшения жилищных условий. И теперь они все чаще голосуют, только уже не за правильные лозунги, а чемоданами — ищут хорошей жизни в других российских территориях.

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