Хабаровскую молодёжь продолжают кормить обещаниями о лучшей жизни

Взять хотя бы заявление о снятии ограничений по программе «Развитие жилищного строительства», участниками которой ранее могли быть лишь те жители Хабаровского края, которым не исполнилось 35 лет. По поручению главы региона в прошлом году на уровне регионального законодательства была закреплена норма, позволяющая очередникам, вступившим в программу до этого «возраста X», ждать своего звездного часа (читай — получения субсидии на покупку квартиры) и после 35-го дня рождения. Однако программа как работала, по сути, «в час по чайной ложке», так и продолжает: без дополнительного финансирования красивые жесты остаются всего лишь красивыми жестами. Дожидаться краевого довеска для приобретения квартиры в новостройке от 800 тысяч рублей до миллиона многим приходится годами.