ЛДПР потеряла контроль над демографической ситуацией Хабаровского края

Posted 26 февраля 2020, 06:45
Published 26 февраля 2020, 06:45
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
С такими показателями можно заявить, что качество жизни в регионе не то, чтобы не растет, а стремительно падает.
Вместе с повышением смертности, в Хабаровском крае снизилась и рождаемость. Если в 2018 году в регионе на свет появилось чуть более 15 тысяч детей, то в 2019 всего 14,4 тысячи. Проанализировав эти данные, Хабстат посчитал, что количество умерших к числу родившихся в 2019 году составило почти 122 процента. Два года назад этот показатель был на уровне 111,8 процентов. Путем элементарных подсчетов установлено, что естественная убыль населения региона составила более 3,1 тысячи человек. Вдобавок к этому около 3 тысяч человек покинуло Хабаровский край в прошлом году.
При всем этом, плотность населения региона составляет около трех человек на два квадратных километра земли. Страшно представить, сколько же мало на самом деле живет в Хабаровском крае людей, если в России, в среднем, на квадратный километр приходится 8,7 человек.
Не спасают регион от угрозы исчезновения и предвыборные обещания уже нынешнего руководителя Хабаровского края Сергея Фургала. В 2018 году он смело заявлял о том, что при нем край будет процветать, а люди будут довольны жизнью. Но, увы, сейчас руководитель региона только может развести руками, ведь реализация важного национального проекта с треском проваливается.
Однако по словам губернатора региона, проблема не в том, что качество жизни в крае низкое и регион не очень стабилен в плане социально-экономической составляющей. Проблема кроется в отсутствии достаточного количества женщин детородного возраста. И именно из-за этого край не может достичь коэффициента рождаемости на уровне 1,7.
Но, чтобы оставшиеся в живых и не уехавшие жители Хабаровского края смогли размножаться, им нужна стабильность. И материнский капитал тут не спасет: женщины не станут чаще и больше рожать. А вот своя квартира, дом и стабильные условия труда с белой заработной платой – это и есть то самое «светлое будущее», которое ожидали жители Хабаровского края от нового главы региона. Именно он должен был прийти на смену надоевшим представителям ЕР у власти.
Вопросы, касающиеся убыли и оттока населения, на постоянной основе обсуждаются как чиновниками, так и депутатами Хабаровского края. Но решить их пока не представляется возможным. Людям нечего предложить: ни доступное жилье, ни льготы, ни высокооплачиваемую работу. Ничего.
По прошествии почти двух месяцев 2020 года ничего существенного в жизни края не произошло. Экономика как находилась на грани, так и остается там же. Государственный долг с момента прихода к власти нынешнего главы региона, госдолг увеличился более чем на 5,29 миллиардов рублей. А поступления из федерального бюджета не могут покрыть необходимые расходы края: Москва не сможет закрывать проплешины в краевой казне.