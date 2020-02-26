ЛДПР потеряла контроль над демографической ситуацией Хабаровского края

Вместе с повышением смертности, в Хабаровском крае снизилась и рождаемость. Если в 2018 году в регионе на свет появилось чуть более 15 тысяч детей, то в 2019 всего 14,4 тысячи. Проанализировав эти данные, Хабстат посчитал, что количество умерших к числу родившихся в 2019 году составило почти 122 процента. Два года назад этот показатель был на уровне 111,8 процентов. Путем элементарных подсчетов установлено, что естественная убыль населения региона составила более 3,1 тысячи человек. Вдобавок к этому около 3 тысяч человек покинуло Хабаровский край в прошлом году.