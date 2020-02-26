«Терминал Астафьева» задаёт тренды в закрытой перевалке угля — прокуратура

Posted 26 февраля 2020, 10:21
Published 26 февраля 2020, 10:21
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов на пресс-конференции привёл в пример оборудование, которым пользуется стивидор. А именно дорогостоящий вагоноопрокидыватель и специальный крытый конвейер, который обеспечивает перевалку угля на суда без воздействия на окружающую среду. Прокурор сравнил конвейер с технологией «строительного рукава», который используется для утилизации мусора на стройках.
Кроме того он отметил, что во время визита в Находку гулял по детскому саду, школе и березовой роще, встречался с учителями и воспитателями и ни от кого не услышал плохого слова о компании. Также прокурор рассказал, что в «Терминале Астафьева» ему показали целую стратегию компании по улучшению экологической обстановки в городе Находка.
Как ранее сообщало «Восток-Медиа» транспортный прокурор Дальнего Востока встретился с журналистами в рамках пресс-конференции, основной темой которой стала борьба с угольной пылью в Приморье.
Об оборудовании, удивившем дальневосточного прокурора, «Восток-Медиа» уже писало. В ноябре 2019 года приморская компания ОАО «Терминал Астафьева» запустила современную закрытую конвейерную линию по перевалке угля. Две недели конвейер работал в тестовом режиме под надзором специалистов, которые должны были убедиться в его надёжности. После этого конвейерная линия начала постоянную работу по закрытому перемещёнию угля на территории предприятия.
Как сообщалось ранее, для окончательного перехода на закрытую перевалку угля, ОАО «Терминал Астафьева» приняло решение о реализации совместного проекта с испанской компанией Gaptek. Сейчас ведутся работы по возведению крытого навеса высотой 28 метров над зоной железнодорожной выгрузки, а также четырех крытых хранилищ.