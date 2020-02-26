«Терминал Астафьева» задаёт тренды в закрытой перевалке угля — прокуратура

Кроме того он отметил, что во время визита в Находку гулял по детскому саду, школе и березовой роще, встречался с учителями и воспитателями и ни от кого не услышал плохого слова о компании. Также прокурор рассказал, что в «Терминале Астафьева» ему показали целую стратегию компании по улучшению экологической обстановки в городе Находка.