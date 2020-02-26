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Posted 26 февраля 2020, 14:20

Published 26 февраля 2020, 14:20

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Цены на нефть снова растут

26 февраля 2020, 14:20
Стоимость нефти на мировом рынке выросла по итогу торгов в среду, 26 февраля.

Как пишет RT, котировки нефти WTI выросли до $50,27 (+0,74%), а цена марки Brent до до $55,25 (+0,55%).

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