В Бразилии выявлен первый случай коронавируса

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань впервые была зафиксирована вспышка нового вида коронавируса COVID-2019, пишет газета «Известия». Случаи заражения выявлены в 25 странах. Острее всего ситуация обстоит в Японии, Южной Корее и Италии. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса опасностью международного масштаба.