В Бразилии выявлен первый случай коронавируса

Posted 26 февраля 2020, 18:11
Published 26 февраля 2020, 18:11
Modified 1 сентября 2022, 03:53
Updated 1 сентября 2022, 03:53
Бразильские медики провели две экспертизы, чтобы выявить коронавирус. В обоих случаях результат оказался положительным.
В декабре 2019 года в китайском городе Ухань впервые была зафиксирована вспышка нового вида коронавируса COVID-2019, пишет газета «Известия». Случаи заражения выявлены в 25 странах. Острее всего ситуация обстоит в Японии, Южной Корее и Италии. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса опасностью международного масштаба.