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Posted 26 февраля 2020, 18:11

Published 26 февраля 2020, 18:11

Modified 1 сентября 2022, 03:53

Updated 1 сентября 2022, 03:53

В Бразилии выявлен первый случай коронавируса

26 февраля 2020, 18:11
В Бразилии врачи диагностировали у 61-летнего пациента коронавирус COVID-19. Это первый случай заражения новым видом пневмонии в стране.

Бразильские медики провели две экспертизы, чтобы выявить коронавирус. В обоих случаях результат оказался положительным.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань впервые была зафиксирована вспышка нового вида коронавируса COVID-2019, пишет газета «Известия». Случаи заражения выявлены в 25 странах. Острее всего ситуация обстоит в Японии, Южной Корее и Италии. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса опасностью международного масштаба.

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