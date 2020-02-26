ВКонтакте открывает приём заявок на участие в VK Fellowship

«Классные решения создают сильные специалисты. Сейчас они на вес золота — и мы хотим, чтобы их становилось больше. Для этого нужно развивать интерес школьников и студентов к технологиям и разработке, вдохновлять ими. Именно поэтому, стремясь укрепить IT-сообщество, мы уже третий год поддерживаем учителей информатики и программирования — тех, кто когда-то увлёк профессией и наших будущих сотрудников. При этом мы считаем, что не обязательно работать в образовательном учреждении, чтобы быть Учителем. Поэтому в этом году мы приглашаем участвовать в VK Fellowship и самостоятельных авторов онлайн-курсов».