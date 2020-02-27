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Posted 27 февраля 2020, 02:57

Published 27 февраля 2020, 02:57

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

В ГИБДД Приморья раскрыли подробности массового ДТП во Владивостоке

27 февраля 2020, 02:57
Сюжет
ДТП
В ГИБДД Приморья отметили, что, по предварительной информации, один из водителей, который попал в ДТП в районе улицы Алеутская во Владивостоке, был пьян. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. По факту аварии проводится проверка.

По информации пресс-службы УМВД России по Приморью, в центре Владивостока пострадали три транспортных средства. С управлением не справился водитель автомобиля Nissan X-trail. Машина врезалась в транспортное средство Nissan Skyline. Его водитель в этот момент пытался развернуться. Nissan Skyline от удара отлетел в Mercedes-Benz Actros.

Не исключено, что водитель автомобиля Nissan X-trail находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него был составлен административный протокол. Проверка по факту ДТП продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что кадры с места аварии распространили пользователи соцсетей. По их словам, одно из транспортных средств якобы не подлежит восстановлению, а другим участникам ДТП ещё долго придётся ремонтировать автомобили.

#Новости#Общество#Владивосток#Алкогольное опьянение#ДТП
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