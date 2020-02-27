В ГИБДД Приморья раскрыли подробности массового ДТП во Владивостоке

Сюжет ДТП

В ГИБДД Приморья отметили, что, по предварительной информации, один из водителей, который попал в ДТП в районе улицы Алеутская во Владивостоке, был пьян. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. По факту аварии проводится проверка.

По информации пресс-службы УМВД России по Приморью, в центре Владивостока пострадали три транспортных средства. С управлением не справился водитель автомобиля Nissan X-trail. Машина врезалась в транспортное средство Nissan Skyline. Его водитель в этот момент пытался развернуться. Nissan Skyline от удара отлетел в Mercedes-Benz Actros. Не исключено, что водитель автомобиля Nissan X-trail находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него был составлен административный протокол. Проверка по факту ДТП продолжается. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что кадры с места аварии распространили пользователи соцсетей. По их словам, одно из транспортных средств якобы не подлежит восстановлению, а другим участникам ДТП ещё долго придётся ремонтировать автомобили.