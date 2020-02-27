В Госдуме предложили УЕФА перенести матчи ЕВРО-2020 в Россию из-за коронавируса

Posted 27 февраля 2020, 15:47
Published 27 февраля 2020, 15:47
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
Матчи должны пройти в 12 разных городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Четыре матча примет Санкт-Петербург. Несколько игр должны пройти в Италии, которая сейчас является одним из центров распространения коронавируса. Из-за этого в стране были отменены несколько футбольных матчей итальянской лиги, а «Интер» сыграет с «Лудогорцем» на стадионе без зрителей. Об этом пишут «Новые известия».
По словам вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Микеле Увы, случаи коронавируса выявлены во многих европейских странах, и если инфекция не будет побеждена, то УЕФА может отменить запланированные матчи.
Депутат Свищев сказал, что Россия может провести в своих городах отмененные матчи, так как в стране ситуация с коронавирусом находится под контролем.