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Posted 27 февраля 2020, 15:47

Published 27 февраля 2020, 15:47

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

В Госдуме предложили УЕФА перенести матчи ЕВРО-2020 в Россию из-за коронавируса

27 февраля 2020, 15:47
Сюжет
Спорт
Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, Россия может принять матчи чемпионата Европы-2020 по футболу, если какие-то другие страны неф смогут это сделать из-за эпидемии коронавируса.

Матчи должны пройти в 12 разных городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Четыре матча примет Санкт-Петербург. Несколько игр должны пройти в Италии, которая сейчас является одним из центров распространения коронавируса. Из-за этого в стране были отменены несколько футбольных матчей итальянской лиги, а «Интер» сыграет с «Лудогорцем» на стадионе без зрителей. Об этом пишут «Новые известия».

По словам вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Микеле Увы, случаи коронавируса выявлены во многих европейских странах, и если инфекция не будет побеждена, то УЕФА может отменить запланированные матчи.

Депутат Свищев сказал, что Россия может провести в своих городах отмененные матчи, так как в стране ситуация с коронавирусом находится под контролем.

#Новости#Спорт
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