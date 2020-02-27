В Госдуме предложили УЕФА перенести матчи ЕВРО-2020 в Россию из-за коронавируса

Матчи должны пройти в 12 разных городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Четыре матча примет Санкт-Петербург. Несколько игр должны пройти в Италии, которая сейчас является одним из центров распространения коронавируса. Из-за этого в стране были отменены несколько футбольных матчей итальянской лиги, а «Интер» сыграет с «Лудогорцем» на стадионе без зрителей. Об этом пишут «Новые известия».