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Posted 28 февраля 2020, 03:56

Published 28 февраля 2020, 03:56

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

ХК «Адмирал»: Спартак, да ты Блягоз

28 февраля 2020, 03:56
Сюжет
Спорт
В приморском хоккейном клубе «Адмирал» вслед за юридическим лицом команды и основным спонсором сменили и директора.

С 24 февраля Спартак Блягоз стал новым директором организации, именуемой АНО ХК «Адмирал ПК» (ИНН 2543123104, зарегистрирована 20 марта 2018 года). Примечательно, что по информации клуба он сначала занимал должность заместителя гендиректора, а ещё раньше был директором футбольного клуба «Луч» (вернее, подобного же АНО ФК «Луч ПК» (ИНН 2540254684, зарегистрирована 9 января 2020 года). То есть, если и успел Спартак Александрович поруководить футбольным клубом, то как-то очень уж не долго.

В чем же суть этих кадровых перестановок в профессиональных командах Приморья?

В деньгах. Спонсор хоккейного клуба «Адмирал», группа «Сумма» братьев Магомедовых, стала приносить клубу проблемы вместо денег с тех пор, как оказалась в клубке из уголовных дел, а хоккейный клуб — в долгах и под угрозой банкротства.

Спасение нашли в смене юридических лиц. Сообщалось, что ещё полтора года назад клуб сменил юридическое лицо, учредителями которого выступили краевое госучреждение «Центр адаптивного спорта» и компания ООО «Техно». Которую, в свою очередь, учредила на 100% гражданка РФ Елена Шиповская, работавшая замгендиректора Владивостокского морского торгового порта по экономике и финансам.

Тогда же сообщалось о вновь заключённых договорах между компаниями ФЕСКО и её дочернем ВМТП и «обновленным» юрлицом «Адмирала». Но как бы там ни было, за истекший период заметных успехов клуб так и не достиг, мягко говоря. И, возможно, поэтому пришло время очередной смены физического лица на посту директора — которым и стал Спартак Блягоз.

Кто он? По информации инсайдеров, спутник жизни вышеназванной Елены Шиповской.

По данным из открытых источников известно, что в прошлом у Спартака Александровича имелся опыт коммерческой деятельности в столице, где он выступал учредителем ООО «Мы помним» (с долей в 40% и еще двумя партнерами с долями по 30%, открытого в 2007 и ликвидированного в 2019 году) и стопроцентным учредителем и директором ООО «Бриош-М» (2009–2016 годы). Первая из компаний Спартака Блягоза занималась торговлей через сеть Интернет, а вторая — хлебобулочными и кондитерскими изделиями через специализированные магазины.

Об участии Спартака Александровича в деятельности каких-то спортивных организаций, любительских или профессиональных, до сих пор известно не было. Но, возможно, руководить спортивными клубами, финансируемыми крупным бизнесом при непосредственном участии близкого человека в роли менеджера-распорядителя выделяемых средств, у него получится? Ведь и у «Луча», и у «Адмирала», есть свои болельщики, которые жаждут перемен к лучшему в жизни приморских профессиональных клубов. Но пока обоим этим клубом с руководством никак не везло.

#Новости#Спорт#Хоккей#Владивосток#ХК Адмирал
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