ХК «Адмирал»: Спартак, да ты Блягоз

Об участии Спартака Александровича в деятельности каких-то спортивных организаций, любительских или профессиональных, до сих пор известно не было. Но, возможно, руководить спортивными клубами, финансируемыми крупным бизнесом при непосредственном участии близкого человека в роли менеджера-распорядителя выделяемых средств, у него получится? Ведь и у «Луча», и у «Адмирала», есть свои болельщики, которые жаждут перемен к лучшему в жизни приморских профессиональных клубов. Но пока обоим этим клубом с руководством никак не везло.