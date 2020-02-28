На ликвидацию крупного пожара во Владивостоке ушло почти 5 часов

Posted 28 февраля 2020, 04:14
Published 28 февраля 2020, 04:14
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Как рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморью, пожар в трёхэтажном здании на Уткинской, 14 во Владивостоке спасатели ликвидировали в 12:54. Сообщение о ЧП поступило в восемь утра. Таким образом, на борьбу с огнём ушло почти пять часов.
Выгорело 160 квадратных метров, пострадавших нет. На месте работали 28 спасателей, дежурили 8 пожарных машин.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что утром жителей краевого центра испугали огромные клубы дыма в центре города. Выяснилось, что в здании на Уткинской случился очень серьёзный пожар.