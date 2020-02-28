На ликвидацию крупного пожара во Владивостоке ушло почти 5 часов

Как рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморью, пожар в трёхэтажном здании на Уткинской, 14 во Владивостоке спасатели ликвидировали в 12:54. Сообщение о ЧП поступило в восемь утра. Таким образом, на борьбу с огнём ушло почти пять часов.