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Posted 28 февраля 2020, 04:14

Published 28 февраля 2020, 04:14

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

На ликвидацию крупного пожара во Владивостоке ушло почти 5 часов

28 февраля 2020, 04:14
Сюжет
Пожар
Ликвидировать крупный пожар в центре столицы Приморья удалось только спустя почти пять часов. Серьёзное возгорание на Уткинской случилось утром в пятницу, 28 февраля.

Как рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморью, пожар в трёхэтажном здании на Уткинской, 14 во Владивостоке спасатели ликвидировали в 12:54. Сообщение о ЧП поступило в восемь утра. Таким образом, на борьбу с огнём ушло почти пять часов.

Выгорело 160 квадратных метров, пострадавших нет. На месте работали 28 спасателей, дежурили 8 пожарных машин.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что утром жителей краевого центра испугали огромные клубы дыма в центре города. Выяснилось, что в здании на Уткинской случился очень серьёзный пожар.

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#Новости#Пожар#МЧС#Владивосток#Происшествие
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