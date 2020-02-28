Приморские хоккеисты позорно завершили сезон в КХЛ

«У нас с января была очень большая проблема с составом — травмы, болезни. Чего не хватило, чтобы побороться за плей-офф? У нас была эпидемия гриппа, уже по второму кругу. Бывало по пять человек в лазарете. Некоторых мы даже оставляли во Владивостоке, с собой не брали на выезд. После Нового года у нас пошла такая полоса. Нет ни одного человека в команде, кто бы не переболел. Пошёл сбой», — рассказывает Сергей Светлов.