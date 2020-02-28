Приморские хоккеисты позорно завершили сезон в КХЛ

Posted 28 февраля 2020, 03:21
Published 28 февраля 2020, 03:21
Modified 1 сентября 2022, 02:58
Updated 1 сентября 2022, 02:58
О том, что «Адмирал» не попадает в плей-офф, фанатам стало ясно ещё две игры назад.
«Слились», «игра ***», «игра как весь сезон…. сначала чего-то бегали и выигрывали, а потом бездарно слились» — это самые безобидные комментарии по поводу игры на фанатских форумах.
По словам главного тренера команды Сергея Светлова, под конец сезона команду просто «скосили» болезни и последствия травм.
«У нас с января была очень большая проблема с составом — травмы, болезни. Чего не хватило, чтобы побороться за плей-офф? У нас была эпидемия гриппа, уже по второму кругу. Бывало по пять человек в лазарете. Некоторых мы даже оставляли во Владивостоке, с собой не брали на выезд. После Нового года у нас пошла такая полоса. Нет ни одного человека в команде, кто бы не переболел. Пошёл сбой», — рассказывает Сергей Светлов.
Если смотреть статистику, то с 17 декабря «Адмирал» одержал всего 6 побед и 22 игры продул. Наши забросили 126 шайб, а пропустили — 177.
«В начале сезона был очень большой взлёт. Держались на этой планке до середины декабря, но потом что-то пошло не так… Не смогли удержаться. Там, где должны были выигрывать, цеплять очки, не получилось», — говорит нападающий хоккейного клуба «Адмирал» Кирилл Воронин.
Да, конечно, перед началом сезона в приморских «адмиралов» не верил вообще никто. Но проблемы команды удалось решить: сменили генерального директора и нашли бесперебойный источник финансирования. Вливать деньги в команду начала дружная команда — правительство Приморского края, FESCO, ВМТП, Согаз, Ростелеком и ещё пара-тройка компаний федерального уровня.
Однако, пока бизнес-партнёры получили совсем не прибыльный актив.