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Posted 28 февраля 2020, 13:11

Published 28 февраля 2020, 13:11

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Германии снизится турпоток из-за коронавируса

28 февраля 2020, 13:11
В Национальном туристическом офисе Германии заявили, что эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения сократят туристический поток в страну на 1%.

На сегодняшний день есть три сценария того, как будет развиваться индустрия въездного туризма ФРГ после вспышки вируса COVID-19. Первый сценарий, предполагающий успешную борьбу с инфекцией и ограничение ее распространения до февраля 2020 года, уже не выполнен. Об этом пишет газета «Известия».

В соответствии со вторым сценарием, коронавирус по продолжительности и влиянию будет похож на атипичную пневмонию, вспышка которой произошла в 2002-2003 годах. Тогда поток иностранных туристов в Германию упал на 17%. То же самое может быть и в 2020 году.

Третий сценарий самый пессимистичный: из-за вируса турпоток сократится на 25%.

При этом предполагается, что на мировом туристическом рынке китайских туристов станет меньше на 7-25 миллионов человек.

Китай – самый важный азиатский рынок для Германии. В 2018 году китайские туристы потратили в ФРГ более шести миллиардов евро.

По данным на 27 февраля, в Китае от коронавируса умерли 2744 человек. Всего в КНР насчитывается около 78,5 тысяч зараженных. В мире количество инфицированных превышает 80 тысяч человек. Случаи заражения выявлены в 40 странах. В Германии коронавирусом заражены 22 человека.

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