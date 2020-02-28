В Германии снизится турпоток из-за коронавируса

Posted 28 февраля 2020, 13:11
Published 28 февраля 2020, 13:11
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На сегодняшний день есть три сценария того, как будет развиваться индустрия въездного туризма ФРГ после вспышки вируса COVID-19. Первый сценарий, предполагающий успешную борьбу с инфекцией и ограничение ее распространения до февраля 2020 года, уже не выполнен. Об этом пишет газета «Известия».
В соответствии со вторым сценарием, коронавирус по продолжительности и влиянию будет похож на атипичную пневмонию, вспышка которой произошла в 2002-2003 годах. Тогда поток иностранных туристов в Германию упал на 17%. То же самое может быть и в 2020 году.
Третий сценарий самый пессимистичный: из-за вируса турпоток сократится на 25%.
При этом предполагается, что на мировом туристическом рынке китайских туристов станет меньше на 7-25 миллионов человек.
Китай – самый важный азиатский рынок для Германии. В 2018 году китайские туристы потратили в ФРГ более шести миллиардов евро.
По данным на 27 февраля, в Китае от коронавируса умерли 2744 человек. Всего в КНР насчитывается около 78,5 тысяч зараженных. В мире количество инфицированных превышает 80 тысяч человек. Случаи заражения выявлены в 40 странах. В Германии коронавирусом заражены 22 человека.