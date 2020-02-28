В Германии снизится турпоток из-за коронавируса

На сегодняшний день есть три сценария того, как будет развиваться индустрия въездного туризма ФРГ после вспышки вируса COVID-19. Первый сценарий, предполагающий успешную борьбу с инфекцией и ограничение ее распространения до февраля 2020 года, уже не выполнен. Об этом пишет газета «Известия».