Стало известно имя автора порно-масленицы в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что масленица в Михайловском районе Приморья завершилась порно-скандалом. Во время народных гуляний на экране началась трансляция видео с геями. Администрация района быстро открестилась от ролика, сказав, что доступ к экрану получили неизвестные. Полиция возбудила уголовное дело. Сегодня стало известно, что правонарушителя задержали.