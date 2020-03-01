Стало известно имя автора порно-масленицы в Приморье

Posted 1 марта 2020, 03:34
Published 1 марта 2020, 03:34
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Источник, владеющей информацией, поделился с корреспондентом издания первыми итогами расследования скандальной истории. Выяснилось, что демонстрацию порнографического ролика на экране администрации Михайловского района устроил Егор Егоров. По словам источника, именно он решил отомстить за увольнение таким нетривиальным способом.
Также известно, что Егорова уже задержали, с ним работают сотрудники полиции. Официальная информация по первым итогом расследования этого инцидента, которое уже привело к возбуждению уголовного дела, появится немного позже.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что масленица в Михайловском районе Приморья завершилась порно-скандалом. Во время народных гуляний на экране началась трансляция видео с геями. Администрация района быстро открестилась от ролика, сказав, что доступ к экрану получили неизвестные. Полиция возбудила уголовное дело. Сегодня стало известно, что правонарушителя задержали.