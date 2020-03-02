Деньги к деньгам: какие организации в Приморье выиграли президентские гранты

Около 3 миллионов рублей выиграл фонд «Энергия участия» на развитие своего стабильно работающего более двух лет «Ресурсного центра поддержки гражданских инициатив». Этот проект также получает президентский грант в третий раз. Суть его заключается в обучении активных жителей края и разных НКО проектной деятельности и участию в грантовых конкурсах, а также консультативной поддержке на этапе составления заявок. В 2019 году обучающие семинары ресурсного центра прошли в нескольких муниципалитетах Приморья. В этом году также планируются выездные семинары в Арсеньеве, Находке, Лесозаводске, Уссурийске. Ранее "Восток-Медиа" рассказывало, что основателем фонда "Энергия участия" в 2015 году выступил известный приморский бизнесмен Константин Богданенко.