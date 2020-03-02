Деньги к деньгам: какие организации в Приморье выиграли президентские гранты

Posted 2 марта 2020, 10:09
Published 2 марта 2020, 10:09
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Среди проектов-победителей выделяются форум инициативной молодёжи, патриотические мероприятия в честь 75-летия Победы, привлечение детей-сирот к высадке деревьев, обучение гражданских активистов проектной деятельности, помощь семьям, в которых растут дети с синдромом Дауна, создание этно-музея татарской и башкирской культуры, молодёжный турнир ораторского мастерства, цикл занятий по йоге, кулинарные мастер-классы для воспитанников детских домов.
Самый крупный грант в размере около 8, 5 миллиона рублей выиграла организация «Татьянин день», на счету которой — большое количество проектов и мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание молодёжи. Проект «Андреевский городок» получает поддержку Фонда президентских грантов не впервые, когда-то его основатели позиционировали мероприятие как форум православной молодёжи и обозначали одной из его целей создание условия для знакомства молодых людей и создания семейных пар. Теперь форум «Андреевский городок» направлен на «инициативную» молодёжь и заявляет своей целью «изменение настроений молодежи к миграции». В программе сентябрьского форума, который обычно проходит на базе лагеря «Юнга», — образовательные, патриотические, культурные и спортивные мероприятия.
Около 3 миллионов рублей выиграл фонд «Энергия участия» на развитие своего стабильно работающего более двух лет «Ресурсного центра поддержки гражданских инициатив». Этот проект также получает президентский грант в третий раз. Суть его заключается в обучении активных жителей края и разных НКО проектной деятельности и участию в грантовых конкурсах, а также консультативной поддержке на этапе составления заявок. В 2019 году обучающие семинары ресурсного центра прошли в нескольких муниципалитетах Приморья. В этом году также планируются выездные семинары в Арсеньеве, Находке, Лесозаводске, Уссурийске. Ранее "Восток-Медиа" рассказывало, что основателем фонда "Энергия участия" в 2015 году выступил известный приморский бизнесмен Константин Богданенко.
Такой же грант на сумму около 3 миллионов получит проект «Открытый город: меняемся!», содержанием которого станут образовательные и благотворительные мероприятия, разработанные Союзом благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра». Эта организация тесно аффилирована с благотворительным фондом Александра Монастырёва, тоже ставшим грантополучателем в первом конкурсе 2020 года. Фонд Монастырёва несколько лет подряд проводит конкурс активистов «Неравнодушный гражданин», победителям выплачиваются денежные премии. В нынешнем году «Неравнодушный гражданин», благодаря поддержке Фонда президентских грантов в размере около 2 миллионов рублей, получит масштабирование на Сахалине.
Второй раз выигрывает президентский грант проект Тихоокеанского Туристического Союза «Школа дальневосточной кухни». Размер финансирования — чуть больше 2 миллионов рублей. Проект заключается в организации кулинарных мастер-классов в социальных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Впервые Фонд президентских грантов поддержал этот проект в 2019 году.
Известная организация «АвиаПоиск» тоже выиграла более 2 миллионов рублей на продолжение поисковых и просветительских мероприятий в Хасанском районе Приморского края. Штабом этой организации является музей военных находок, созданный в пригороде Артёма. Исследователи в экспедициях собирают свидетельства боёв, проходивших в районе озера Хасан, а затем пополняют музейную экспозицию. Параллельно «Авиапоиск» ведёт постоянную архивную работу.
Любопытным проектом обещает стать «Волонтёрский питомник» на территории Ботанического сада во Владивостоке. Этот проект получил финансирование в размере 2 миллиона рублей. По замыслу авторов, в специально построенной теплице площадью 100 квадратных метров в течение двух лет специалисты будут выращивать саженцы деревьев, чтобы затем безвозмездно раздавать их по заявкам общественным организациям и инициативным гражданам для озеленения городских кварталов во Владивостоке, Артёме, Уссурийске и Тернее. К работе по выращиванию молодых деревьев предполагается привлечь детей-сирот, живущих в социальных учреждениях.
Благотворительный фонд «Владмама» получит около 1,2 миллиона рублей на реализацию проекта поддержки семей, в которых родился ребёнок с синдромом Дауна. В конечном итоге авторы проекта рассчитывают, что им удастся сократить количество отказов от таких детей в роддомах и поспособствовать семейному устройству отказников с синдромом Дауна.
Татаро-башкирская общественная организация «Дуслык» прежде чем подать заявку на президентский грант, в июле 2019 года провела опрос среди населения Владивостока на тему — нужен ли городу музей татарской и башкирской культуры и традиций. Было опрошено более 160 человек, и 87% одобрили идею создания музея. Проект получит финансирование в размере более 1,2 миллиона рублей.
Около 900 тысяч рублей выиграл Центр развития молодёжного творчества в Приморском крае на проведение краевого турнира по ораторскому мастерству «Кубок Цицерона». Проект включит не менее 25 мероприятий, в которых будут задействованы школьники всех возрастов. Межмуниципальный финал состоится во Владивостоке в конце года.
Ещё 8 приморских проектов выиграли суммы от 400 до 630 тысяч рублей. Среди них — клуб «Золотой возраст», патриотические проекты «Волонтёрская рота», «Дорогой памяти и славы» и «Народы Победы», акция «День Кедра», оздоровительный проект «Семь шагов к гормональному здоровью».