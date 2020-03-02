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Posted 2 марта 2020, 05:16

Published 2 марта 2020, 05:16

Modified 1 сентября 2022, 03:57

Updated 1 сентября 2022, 03:57

От домушника до авторитета. Как Джеко Тбилисский взял на контроль криминал в Приморье

От домушника до авторитета. Как Джеко Тбилисский взял на контроль криминал в Приморье

2 марта 2020, 05:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Происшествие
Управление МВД по Приморскому краю сообщило сегодня, 2 марта, что в Приморье возбуждено уголовное дело по статье 210.1, предусматривающей наказание «за занятие высокого статуса в преступной иерархии».

Обвиняемого по делу назвали только по кличке в криминальном мире, сообщив, что «Джеко Тбилисский» руководил местным криминалом из-за границы и теперь принимаются меры к его розыску и задержанию.

Как удалось уточнить «Восток-Медиа», речь в данном случае может идти о гражданине Георгии Абрамове 1937 года рождения, уроженце Тбилиси, но ассирийце по национальности, носившем кличку «Джеко Тбилисский».

По неофициальной информации осведомленного источника, карьеру «вора в законе» Георгий Абрамов начинал еще в 50-е годы прошлого века путём квартирных краж со взломом, совершавшихся им виртуозно и дерзко. В 70-80 годы «Джеко Тбилисский» успел прославиться успешными ограблениями целого ряда «цеховиков» в республиках Закавказья, Краснодарском крае, Ростовской области, Ставрополье и в самой столице, а также отбыть пять сроков лишения свободы. При очередной «отсидке» Георгий Абрамов был якобы «коронован», получив статус «вора в законе».

Однако размаха столь известных лидеров криминального мира как «Дед Хасан», «Япончик» или «Михась» Абрамов не достиг. Его влияние было ограничено территориями Северокавказских республик и Закавказья, а уже после развала Союза ССР — отчасти Сибирскими областями, где «Джеко» неоднократно бывал в местах лишения свободы.

В Приморье «Джеко Тбилисского» направили решением «сходки» после арестов «авторитетов» в 2012–2013 годы. Тогда за решеткой оказались не только Виталий Широков (Монгол), имевший на тот момент статус «смотрящего» в Приморье, но и Александр Расторгуев из Уссурийска. Одним из поводов к внедрению в край нового «смотрящего» могли стать конфликты «Монгола» в уголовном мире, якобы повлекшие его «раскоронацию» в колонии. Другим возможным поводом источник называет убийство в 2013 году во Владивостоке Евгения Зиневича, криминального «авторитета» по кличке «Женя Баламут», «по беспределу» расстрелянного в подъезде своего дома по улице 50 лет ВЛКСМ по «заказу» Рустама Довудова, также «авторитетного бизнесмена».

Как бы там ни было, но если речь идет действительно о Георгии Абрамове, которого знали под кличкой «Джеко Тбилисский», то этот гражданин уже весьма преклонных лет известен своей осторожностью. И по информации источника «Восток-Медиа», лично в Приморском крае бывал редко, больше времени проводя в теплых краях, на территории Китая или Таиланда.

В Приморье «Джеко Тбилисский», как считается, мог обладать влиянием в основном среди национальных кавказских диаспор, собирал с них взносы «в общак», выступал посредником при разрешении конфликтных ситуаций — то есть, вел себя соответственно статусу «вора в законе», «смотрящего» по региону от криминального мира.

Именно за такой статус и стали наказывать с недавних пор. Статья 210 УК РФ предусматривает санкции за создание, участие и лидерство в организованном преступном сообществе, а статья 210.1 — за сам факт достижения высокого положения в преступной иерархии.

Работает это по принципу Глеба Жеглова, популярного персонажа сыщика — «вор должен сидеть в тюрьме». Обвиняемый по статье 210.1 должен или признать себя «вором в законе» и получить срок только за сам этот факт, или отречься от «воровской короны», тем самым лишившись авторитета в криминальном мире и превратившись в изгоя среди преступного элемента.

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