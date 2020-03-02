От домушника до авторитета. Как Джеко Тбилисский взял на контроль криминал в Приморье

В Приморье «Джеко Тбилисского» направили решением «сходки» после арестов «авторитетов» в 2012–2013 годы. Тогда за решеткой оказались не только Виталий Широков (Монгол), имевший на тот момент статус «смотрящего» в Приморье, но и Александр Расторгуев из Уссурийска. Одним из поводов к внедрению в край нового «смотрящего» могли стать конфликты «Монгола» в уголовном мире, якобы повлекшие его «раскоронацию» в колонии. Другим возможным поводом источник называет убийство в 2013 году во Владивостоке Евгения Зиневича, криминального «авторитета» по кличке «Женя Баламут», «по беспределу» расстрелянного в подъезде своего дома по улице 50 лет ВЛКСМ по «заказу» Рустама Довудова, также «авторитетного бизнесмена».