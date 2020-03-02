Синоптики дали прогноз погоды в Приморье на 7-9 марта

По словам начальника Примгидромета Бориса Кубая, днём в субботу, 7 марта, не исключено прохождение слаборазвитого атмосферного фронта с небольшим снегом. Воскресенье, 8 марта, будет тёплым, но облачным и туманным. А вот в понедельник, 9 марта, погода может ощутимо испортиться из-за влияния холодного атмосферного фронта, который вызовет по всему Приморью небольшой и умеренный снег. Синоптики обещают, то на смену положительным температурам, которые уже достаточно долго наблюдаются в крае, придут отрицательные показатели температуры воздуха.