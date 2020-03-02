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Posted 2 марта 2020, 05:11

Published 2 марта 2020, 05:11

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Синоптики дали прогноз погоды в Приморье на 7-9 марта

2 марта 2020, 05:11
Сюжет
Погода
Стало известно, какой будет погода в Приморье в Международный женский день, 8 марта. Борис Кубай озвучил предварительный прогноз на праздничные выходные, которые продлятся три дня.

По словам начальника Примгидромета Бориса Кубая, днём в субботу, 7 марта, не исключено прохождение слаборазвитого атмосферного фронта с небольшим снегом. Воскресенье, 8 марта, будет тёплым, но облачным и туманным. А вот в понедельник, 9 марта, погода может ощутимо испортиться из-за влияния холодного атмосферного фронта, который вызовет по всему Приморью небольшой и умеренный снег. Синоптики обещают, то на смену положительным температурам, которые уже достаточно долго наблюдаются в крае, придут отрицательные показатели температуры воздуха.

Борис Кубай прогнозирует, что март будет теплее обычного на 3-4 градуса. По крайней мере, говорит главный синоптик региона, такая температурная аномалия будет наблюдаться в первые 10 дней марта.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 4 марта по краю ударит очередной снежный циклон. Ожидается метель, сильный снег. Синоптики советуют отказаться от поездок на личном авто, а работодателям советуют отпустить сотрудников по домам пораньше.

#Новости#Общество#Погода#Весна#Прогноз погоды
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