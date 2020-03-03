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Posted 3 марта 2020, 07:41

Published 3 марта 2020, 07:41

Modified 1 сентября 2022, 03:57

Updated 1 сентября 2022, 03:57

Депутат Александр Щербаков провел встречу с главами поселений Хасанского района

3 марта 2020, 07:41
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Депутат
Парламентарий проверил, насколько муниципалитеты юга Приморья готовы к участию в национальных проектах.

Депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Щербаков встретился с представителями органов муниципальной власти Хасанского района.

В разговоре также приняли участие глава района Иван Степанов, прокурор Юрий Федин, руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Ольга Забелина. На встрече обсуждалась реализация нацпроектов на территории района, а также вклад в эту работу органов местного самоуправления.

По словам Александра Щербакова, в районе успешно воплощаются в жизнь такие нацпроекты, как «Чистая вода», «Демография».

«Обратил внимание глав поселений на возможность подключиться к нацпроекту „Культура“, которая дает возможность получить финансирование на строительство сельских клубов. Есть хороший пример — в Зарубинском сельском поселении к нацпроекту „Культура“ намерены подключиться уже в 2021 году, сейчас проходит экспертизу проект дома культуры на 250 мест. В целом получился заинтересованный, конкретный разговор. Роль органов местного самоуправления в реализации нацпроектов очень важна, ведь именно они ближе всего находятся к людям и знают местную специфику. Взял на контроль эти вопросы, будем с главами поселений встречаться чаще», — отметил парламентарий.

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