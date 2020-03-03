Депутат Александр Щербаков провел встречу с главами поселений Хасанского района

«Обратил внимание глав поселений на возможность подключиться к нацпроекту „Культура“, которая дает возможность получить финансирование на строительство сельских клубов. Есть хороший пример — в Зарубинском сельском поселении к нацпроекту „Культура“ намерены подключиться уже в 2021 году, сейчас проходит экспертизу проект дома культуры на 250 мест. В целом получился заинтересованный, конкретный разговор. Роль органов местного самоуправления в реализации нацпроектов очень важна, ведь именно они ближе всего находятся к людям и знают местную специфику. Взял на контроль эти вопросы, будем с главами поселений встречаться чаще», — отметил парламентарий.