Депутат Александр Щербаков провел встречу с главами поселений Хасанского района

Posted 3 марта 2020, 07:41
Published 3 марта 2020, 07:41
Modified 1 сентября 2022, 03:57
Updated 1 сентября 2022, 03:57
Депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Щербаков встретился с представителями органов муниципальной власти Хасанского района.
В разговоре также приняли участие глава района Иван Степанов, прокурор Юрий Федин, руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Ольга Забелина. На встрече обсуждалась реализация нацпроектов на территории района, а также вклад в эту работу органов местного самоуправления.
По словам Александра Щербакова, в районе успешно воплощаются в жизнь такие нацпроекты, как «Чистая вода», «Демография».
«Обратил внимание глав поселений на возможность подключиться к нацпроекту „Культура“, которая дает возможность получить финансирование на строительство сельских клубов. Есть хороший пример — в Зарубинском сельском поселении к нацпроекту „Культура“ намерены подключиться уже в 2021 году, сейчас проходит экспертизу проект дома культуры на 250 мест. В целом получился заинтересованный, конкретный разговор. Роль органов местного самоуправления в реализации нацпроектов очень важна, ведь именно они ближе всего находятся к людям и знают местную специфику. Взял на контроль эти вопросы, будем с главами поселений встречаться чаще», — отметил парламентарий.