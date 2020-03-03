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Posted 3 марта 2020, 10:42

Published 3 марта 2020, 10:42

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Контрольные отменят: власти Владивостока рассказали о работе школ во время снегопада

3 марта 2020, 10:42
Несмотря на обещанную синоптиками непогоду, все школы и детские сады во Владивостоке будут работать в обычном режиме для любого количества детей.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Владивостока, общеобразовательные учреждения города примут ребят на занятия вне зависимости от погодных условий. Вместе с тем, мамы и папы могут сами решить, отправлять ребёнка во время снегопада в школу или нет.

«Отсутствие ребёнка в этот день не будет считаться прогулом», - подчеркнули в администрации столицы Приморья.

Сообщается, что в этот день дети не будут изучать новый материал, а займутся повторением программы. Все контрольные и самостоятельные работы в школах будут отменены.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ночь на среду, 4 марта, на дальневосточную столицу обрушится снегопад с метелью. Осадки продолжатся днём 4 марта, снег будет идти и в первой половине ночи 5 марта. Кроме того, циклон затронет всю южную половину Приморья, где ожидается сильный (6-16 миллиметров за 12 часов и менее), местами очень сильный снег с количеством 20 миллиметров и более за 12 часов и менее. В крае объявлено штормовое предупреждение. Осадки будут сопровождаться сильным ветром порывами до 20 метров в секунду. На дорогах гололёд. В связи с непогодой ГИБДД просит водителей просят не выезжать на личном автотранспорте на дороги без особой необходимости.

#Новости#Общество
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