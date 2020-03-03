Контрольные отменят: власти Владивостока рассказали о работе школ во время снегопада

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ночь на среду, 4 марта, на дальневосточную столицу обрушится снегопад с метелью. Осадки продолжатся днём 4 марта, снег будет идти и в первой половине ночи 5 марта. Кроме того, циклон затронет всю южную половину Приморья, где ожидается сильный (6-16 миллиметров за 12 часов и менее), местами очень сильный снег с количеством 20 миллиметров и более за 12 часов и менее. В крае объявлено штормовое предупреждение. Осадки будут сопровождаться сильным ветром порывами до 20 метров в секунду. На дорогах гололёд. В связи с непогодой ГИБДД просит водителей просят не выезжать на личном автотранспорте на дороги без особой необходимости.