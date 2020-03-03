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Posted 3 марта 2020, 05:13

Published 3 марта 2020, 05:13

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Самолёт «Аэрофлота» экстренно садится в Хабаровске из-за сообщения о бомбе

Самолёт «Аэрофлота» экстренно садится в Хабаровске из-за сообщения о бомбе

3 марта 2020, 05:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Аэропорт
Самолёт «Аэрофлота» (рейс SU-1703), следующий из Владивостока в Москву, совершает незапланированную посадку в аэропорту Хабаровска. Экипаж самолёта сообщил, что посадка производится в связи с производственной необходимостью.

Пассажир самолёта сообщил «Восток-Медиа», что экипаж сделал следующее заявление:

«Уважаемые пассажиры! Мы получили сообщение, что на одном из самолётов находится взрывное устройство. Мы вынуждены прервать полёт и провести проверку воздушного судна!»

По словам пассажира, находящегося на борту самолёта, никакой паники не наблюдается, всё тихо и спокойно. Люди пока не волнуются, но немного раздражены возникшими неурядицами.

В пресс-службе хабаровского аэропорта удивились странной формулировке «производственная необходимость». В ближайшее время сотрудники аэропорта пообещали предоставить информацию о состоянии борта.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 27 января самолёту «Аэрофлота», вылетевшему в Москву, пришлось вернуться в Хабаровск из-за поступившего сообщения с угрозой. Борт вернулся в аэропорт, информация об угрозе не подтвердилась.

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#Новости#Хабаровский край#Дальний Восток#Аэропорт#Хабаровский аэропорт
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