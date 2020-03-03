Самолёт «Аэрофлота» экстренно садится в Хабаровске из-за сообщения о бомбе

Posted 3 марта 2020, 05:13
Published 3 марта 2020, 05:13
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Пассажир самолёта сообщил «Восток-Медиа», что экипаж сделал следующее заявление:
«Уважаемые пассажиры! Мы получили сообщение, что на одном из самолётов находится взрывное устройство. Мы вынуждены прервать полёт и провести проверку воздушного судна!»
По словам пассажира, находящегося на борту самолёта, никакой паники не наблюдается, всё тихо и спокойно. Люди пока не волнуются, но немного раздражены возникшими неурядицами.
В пресс-службе хабаровского аэропорта удивились странной формулировке «производственная необходимость». В ближайшее время сотрудники аэропорта пообещали предоставить информацию о состоянии борта.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 27 января самолёту «Аэрофлота», вылетевшему в Москву, пришлось вернуться в Хабаровск из-за поступившего сообщения с угрозой. Борт вернулся в аэропорт, информация об угрозе не подтвердилась.