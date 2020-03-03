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Posted 3 марта 2020, 13:32

Published 3 марта 2020, 13:32

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Петербурге 800 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

3 марта 2020, 13:32
В Санкт-Петербурге врачи следят за состоянием здоровья 811 человек, у которых может оказаться коронавирус. Из них 696 пациентов – граждане Китая.

Находящиеся на обследовании люди больны гриппом А и В и другими вирусными инфекциями. Среди пациентов нет тех, кто заражен COVID-19. Тем не менее, врачи наблюдают за состоянием их здоровья, чтобы удостовериться в отсутствии коронавируса. Об этом пишет газета «Известия».

За последнюю неделю острые респираторные инфекции (ОРВИ) были диагностированы у 54 тысяч граждан России. Роспотребнадзор мониторит заболеваемость туристов, которые прибывают в РФ из стран, где наблюдается нестабильная обстановка с распространением коронавируса.

По данным на 2 марта, в мире коронавирусная инфекция обнаружена у 89 тысяч человек, половина из которых уже выписана из больницы. От COVID-19 умерли более трех тысяч человек. Страны, лидирующие по количеству инфицированных: Китай (80 тысяч больных), Южная Корея (4,3 тысяч), Италия (1,7 тысяч) и Иран (одна тысяча).

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