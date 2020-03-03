В Петербурге 800 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

По данным на 2 марта, в мире коронавирусная инфекция обнаружена у 89 тысяч человек, половина из которых уже выписана из больницы. От COVID-19 умерли более трех тысяч человек. Страны, лидирующие по количеству инфицированных: Китай (80 тысяч больных), Южная Корея (4,3 тысяч), Италия (1,7 тысяч) и Иран (одна тысяча).