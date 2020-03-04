Морская авиация начнёт тренировки к параду Победы над Владивостоком в конце апреля

Posted 4 марта 2020, 03:10
Published 4 марта 2020, 03:10
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в воздух поднимутся 14 самолётов и вертолётов морской авиации и ещё 8 — от ВВС и ПВО Восточного военного округа. В том числе в параде примут участие дальние противолодочные самолёты Ту-142, противолодочные самолёты Ил-38, самолёт Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35 и Су-30СМ, а также палубные вертолёты Ка-27 и Ми-8.
Тренировки проходят на трёх аэродромах, помимо одиночных полётов предусмотрены вылеты тактических групп. Пилоты и в прежние годы показывали своё мастерство на военно-патриотических праздниках. Например, в июле 2019 года в праздновании Дня ВМФ приняли участие 12 самолётов и вертолётов, которые продемонстрировали прикрытие высадки морского десанта, процесс передачи пакета с воздуха на подводную лодку и траление.
2020 год, в котором отмечается юбилей Победы СССР в Великой Отечественной войне, насыщен разнообразными патриотическими мероприятиями. Их организуют как государственные так и общественные организации. Так, сразу три патриотических проекта приморских НКО выиграли президентские гранты в первом конкурсе 2020 года на реализацию проектов «Волонтёрская рота», «Дорогой памяти и славы» и «Народы Победы». Проекты предполагают проведение военно-реконструкторских игр в Уссурийске, конкурс литературных чтений о войне, исторические квесты и создание передвижной экспозиции, посвященной событиям 1941–1945 годов.