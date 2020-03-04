Морская авиация начнёт тренировки к параду Победы над Владивостоком в конце апреля

2020 год, в котором отмечается юбилей Победы СССР в Великой Отечественной войне, насыщен разнообразными патриотическими мероприятиями. Их организуют как государственные так и общественные организации. Так, сразу три патриотических проекта приморских НКО выиграли президентские гранты в первом конкурсе 2020 года на реализацию проектов «Волонтёрская рота», «Дорогой памяти и славы» и «Народы Победы». Проекты предполагают проведение военно-реконструкторских игр в Уссурийске, конкурс литературных чтений о войне, исторические квесты и создание передвижной экспозиции, посвященной событиям 1941–1945 годов.