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Posted 4 марта 2020, 03:10

Published 4 марта 2020, 03:10

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

тематическое фото

Морская авиация начнёт тренировки к параду Победы над Владивостоком в конце апреля

4 марта 2020, 03:10
Фото: Медиахолдинг1Mi. тематическое фото
Сюжет
Самолеты
Авиацию на параде Победы 9 мая во Владивостоке представят 22 самолёта и вертолёта. Лётчики уже начали тренировки в режиме одиночных полётов. В конце апреля и начале мая предстоят полёты непосредственно над городом, сообщает пресс-служба ТОФ.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в воздух поднимутся 14 самолётов и вертолётов морской авиации и ещё 8 — от ВВС и ПВО Восточного военного округа. В том числе в параде примут участие дальние противолодочные самолёты Ту-142, противолодочные самолёты Ил-38, самолёт Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35 и Су-30СМ, а также палубные вертолёты Ка-27 и Ми-8.

Тренировки проходят на трёх аэродромах, помимо одиночных полётов предусмотрены вылеты тактических групп. Пилоты и в прежние годы показывали своё мастерство на военно-патриотических праздниках. Например, в июле 2019 года в праздновании Дня ВМФ приняли участие 12 самолётов и вертолётов, которые продемонстрировали прикрытие высадки морского десанта, процесс передачи пакета с воздуха на подводную лодку и траление.

2020 год, в котором отмечается юбилей Победы СССР в Великой Отечественной войне, насыщен разнообразными патриотическими мероприятиями. Их организуют как государственные так и общественные организации. Так, сразу три патриотических проекта приморских НКО выиграли президентские гранты в первом конкурсе 2020 года на реализацию проектов «Волонтёрская рота», «Дорогой памяти и славы» и «Народы Победы». Проекты предполагают проведение военно-реконструкторских игр в Уссурийске, конкурс литературных чтений о войне, исторические квесты и создание передвижной экспозиции, посвященной событиям 1941–1945 годов.

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