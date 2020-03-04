Начальник медицинской части создал осужденным прекрасные условия в приморской колонии

Свой умысел до конца мужчина не успел довести до конца. В Партизанском районном суде его признали виновным за взятку, полученную в значительном размере. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и два месяца условно. Кроме того он должен был заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.