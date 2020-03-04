Начальник медицинской части создал осужденным прекрасные условия в приморской колонии

Posted 4 марта 2020, 08:40
Published 4 марта 2020, 08:40
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
По информации прокуратуры Приморья, теперь уже виновный занимал должность начальника медицинской части — врача ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 25 Федеральной службы исполнения наказаний». В прошлом году к нему обратились два осужденных и попросили создать хорошие условия для отбывания наказания. За это ему предложили 50 тысяч рублей.
Врач согласился. В итоге, одного из осужденных он незаконно трудоустроил в филиал медчасти. Другому он пообещал урегулировать ситуацию с вышестоящим руководством в связи с обнаружением у отбывающего наказание зарядного устройства. А хранить это было запрещено.
Свой умысел до конца мужчина не успел довести до конца. В Партизанском районном суде его признали виновным за взятку, полученную в значительном размере. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и два месяца условно. Кроме того он должен был заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что обвинительное заключение утверждено в отношении бывшего помощника ректора МГУ имени Невельского. Его обвинили в крупной взятке. Дело передано в Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.