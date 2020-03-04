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Posted 4 марта 2020, 08:40

Published 4 марта 2020, 08:40

Modified 1 сентября 2022, 02:52

Updated 1 сентября 2022, 02:52

врач

Начальник медицинской части создал осужденным прекрасные условия в приморской колонии

4 марта 2020, 08:40
Фото: Медиахолдинг1Mi. врач
Сюжет
Уголовное дело
В Приморье обвинительный приговор получил бывший начальник одной из медицинских частей. Врач за определённое вознаграждение создал осужденным благоприятные условия для отбывания наказания.

По информации прокуратуры Приморья, теперь уже виновный занимал должность начальника медицинской части — врача ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 25 Федеральной службы исполнения наказаний». В прошлом году к нему обратились два осужденных и попросили создать хорошие условия для отбывания наказания. За это ему предложили 50 тысяч рублей.

Врач согласился. В итоге, одного из осужденных он незаконно трудоустроил в филиал медчасти. Другому он пообещал урегулировать ситуацию с вышестоящим руководством в связи с обнаружением у отбывающего наказание зарядного устройства. А хранить это было запрещено.

Свой умысел до конца мужчина не успел довести до конца. В Партизанском районном суде его признали виновным за взятку, полученную в значительном размере. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и два месяца условно. Кроме того он должен был заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что обвинительное заключение утверждено в отношении бывшего помощника ректора МГУ имени Невельского. Его обвинили в крупной взятке. Дело передано в Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#Взятка
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