Сослуживец забайкальского стрелка получил 2 года условно и заплатит штраф

Одновременно расследовались два уголовных дела. В одном из них Шамсутдинов является обвиняемым в убийстве, в другом он же выступает как потерпевший. Однако, как сообщало ранее «Восток-Медиа» со ссылкой на «Чита.ру», следователи не нашли прямой зависимости между расстрелом из автомата восьмерых военнослужащих и действиями Руслана Мухатова, который заставлял бойцов выполнять прыжки из положения сидя и ходить на корточках.