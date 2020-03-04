Сослуживец забайкальского стрелка получил 2 года условно и заплатит штраф

Posted 4 марта 2020, 00:17
Published 4 марта 2020, 00:17
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Одновременно расследовались два уголовных дела. В одном из них Шамсутдинов является обвиняемым в убийстве, в другом он же выступает как потерпевший. Однако, как сообщало ранее «Восток-Медиа» со ссылкой на «Чита.ру», следователи не нашли прямой зависимости между расстрелом из автомата восьмерых военнослужащих и действиями Руслана Мухатова, который заставлял бойцов выполнять прыжки из положения сидя и ходить на корточках.
При вынесении приговора 3 марта суд не нашёл отягчающих и учёл смягчающие обстоятельства — Мухатов ранее не был судим, признал вину и добровольно возместил ущерб потерпевшему. Гособвинение просило для солдата 2 года колонии-поселения, но судьи сделали этот срок условным.
Напомним, трагедия разыгралась в забайкальской военной части закрытого территориального образования «посёлок Горный» вечером 25 октября 2019 года. При сдаче наряда солдат Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, в том числе двух офицеров. Экспертиза признала стрелка вменяемым, но рабочей версией произошедшего с самого начала были неуставные отношения в части, приведшие к нервному срыву молодого бойца.