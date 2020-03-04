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Posted 4 марта 2020, 00:17

Published 4 марта 2020, 00:17

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Тематическое фото

Сослуживец забайкальского стрелка получил 2 года условно и заплатит штраф

4 марта 2020, 00:17
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Суд
Гарнизонный военный суд в Чите приговорил военнослужащего Руслана Мухатова к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Мухатов обвинялся в издевательствах над Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшим 8 человек в октябре 2019 года.

Одновременно расследовались два уголовных дела. В одном из них Шамсутдинов является обвиняемым в убийстве, в другом он же выступает как потерпевший. Однако, как сообщало ранее «Восток-Медиа» со ссылкой на «Чита.ру», следователи не нашли прямой зависимости между расстрелом из автомата восьмерых военнослужащих и действиями Руслана Мухатова, который заставлял бойцов выполнять прыжки из положения сидя и ходить на корточках.

При вынесении приговора 3 марта суд не нашёл отягчающих и учёл смягчающие обстоятельства — Мухатов ранее не был судим, признал вину и добровольно возместил ущерб потерпевшему. Гособвинение просило для солдата 2 года колонии-поселения, но судьи сделали этот срок условным.

Напомним, трагедия разыгралась в забайкальской военной части закрытого территориального образования «посёлок Горный» вечером 25 октября 2019 года. При сдаче наряда солдат Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, в том числе двух офицеров. Экспертиза признала стрелка вменяемым, но рабочей версией произошедшего с самого начала были неуставные отношения в части, приведшие к нервному срыву молодого бойца.

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#Новости#Общество#Суд#Забайкальский край
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