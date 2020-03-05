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Posted 5 марта 2020, 00:00

Published 5 марта 2020, 00:00

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

К 8 марта — за решётку: помощницу прокурора в Забайкалье уличили во взятке землёй

К 8 марта — за решётку: помощницу прокурора в Забайкалье уличили во взятке землёй

5 марта 2020, 00:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Прокуратура
Одна из сотрудниц прокуратуры Читинского района Забайкальского края попалась на взятке. Сейчас расследованием уголовного дела занимается краевое следственное управление. Речь идёт о заключении подозреваемой под стражу.

Как сообщает портал «Чита.ру», ссылаясь на следственные органы, обвиняемая занимала должность помощника районного прокурора и в ходе обычной проверки в селе Смоленка обнаружила некие нарушения в действиях местного главы. Однако вместо составления протокола об административном правонарушении дама решила обернуть случай в свою пользу и договорилась с главой района, что тот бесплатно предоставит ей земельный участок. Земля в Смоленке стоит недёшево, так как это практически пригород Читы. Участок, незаконно полученный помощницей прокурора, оценивается приблизительно в 170 тысяч рублей.

Следователи намерены ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу, в расследовании участвуют сотрудники регионального управления ФСБ.

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#Новости#Общество#Прокуратура#Следствие#Взятка#Забайкальский край#Земельный участок
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