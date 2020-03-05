К 8 марта — за решётку: помощницу прокурора в Забайкалье уличили во взятке землёй

Как сообщает портал «Чита.ру», ссылаясь на следственные органы, обвиняемая занимала должность помощника районного прокурора и в ходе обычной проверки в селе Смоленка обнаружила некие нарушения в действиях местного главы. Однако вместо составления протокола об административном правонарушении дама решила обернуть случай в свою пользу и договорилась с главой района, что тот бесплатно предоставит ей земельный участок. Земля в Смоленке стоит недёшево, так как это практически пригород Читы. Участок, незаконно полученный помощницей прокурора, оценивается приблизительно в 170 тысяч рублей.