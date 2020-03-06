Девчонки, не переживайте: хватит ли мужчин на всех приморских женщин?

Posted 6 марта 2020, 01:13
Published 6 марта 2020, 01:13
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По данным Приморскстата, в 2018 году в Приморье было зарегистрировано 13 400 браков. Чаще всего женщины стали выходить замуж в возрасте от 25 до 30 лет. Многие представительницы слабого пола не торопятся пораньше «связать» себя узами брака. Однако без исключений дело не обходится. По информации статистов, два года назад 65 девушек вышли замуж в возрасте до 18 лет.
Некоторые женщины в качестве будущего мужа предпочли иностранца. Почти 250 россиянок заключили брак с гражданами из Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.
Хоть и, по словам специалистов, у женщин сейчас велики шансы найти свою вторую половинку, поторопиться всё же стоит. Судя по результатам исследования, численность женщин над численностью мужчин начинает наблюдаться с 40 лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье проживали, по данным на 2019 год, около 52 процентов женщин от общей численности населения. Представительницы прекрасного пола живут дольше мужчин. Средняя продолжительность жизни составляет почти 76 лет.