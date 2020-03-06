Девчонки, не переживайте: хватит ли мужчин на всех приморских женщин?

По данным Приморскстата, в 2018 году в Приморье было зарегистрировано 13 400 браков. Чаще всего женщины стали выходить замуж в возрасте от 25 до 30 лет. Многие представительницы слабого пола не торопятся пораньше «связать» себя узами брака. Однако без исключений дело не обходится. По информации статистов, два года назад 65 девушек вышли замуж в возрасте до 18 лет.