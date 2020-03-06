Хабаровское представительство в Москве стоит бюджету региона почти 60 миллионов в год

Posted 6 марта 2020, 06:16
Published 6 марта 2020, 06:16
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщает портал DVhab.ru, представительство правительства Хабаровского края занимает офисы на Новом Арбате, 19 — практически в центре столицы. Кроме дорогостоящей аренды ведомство тратит огромные деньги на содержание автопарка, в котором присутствуют тоже отнюдь не бюджетные Mercedes, Toyota и Volkswagen. Штат представительства — 21 человек, все они получают зарплаты московского уровня из бюджета Хабаровского края — в общей сложности около 45 миллионов рублей ежегодно. На 2020 год правительство Сергея Фургала выделило 58,803 миллиона рублей на содержание своего московского представительства — при том, что бюджет региона остаётся дефицитным, а сам губернатор и другие хабаровские чиновники регулярно летают в Москву для решения тех или иных вопросов.
Максим Кукушкин, депутат Закдумы Хабаровского края от КПРФ, заявил, что нужно как можно скорее сократить раздутое представительство Хабаровска в Москве.
— Непонятно, зачем там автопарк. Если только представители сразу всех наших министерств прилетают в Москву и катаются вместе. Понятно, что машины нужны, но сейчас их с избытком, и на каждую требуются оформление страховки, место на стоянке, а также различные комплектующие. Не знаю, чем занимаются сотрудники ведомства и что делают для Хабаровского края, что имеют такие зарплаты, — высказался депутат. По его мнению, деньги, которые губернатор тратит на московское представительство, крайне необходимы сфере здравоохранения или другой социальной сфере.
По предварительным прогнозам хабаровских парламентариев, в 2020 году задолженность Хабаровского края может увеличиться почти на семь миллиардов рублей.