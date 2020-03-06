Хабаровское представительство в Москве стоит бюджету региона почти 60 миллионов в год

Как сообщает портал DVhab.ru, представительство правительства Хабаровского края занимает офисы на Новом Арбате, 19 — практически в центре столицы. Кроме дорогостоящей аренды ведомство тратит огромные деньги на содержание автопарка, в котором присутствуют тоже отнюдь не бюджетные Mercedes, Toyota и Volkswagen. Штат представительства — 21 человек, все они получают зарплаты московского уровня из бюджета Хабаровского края — в общей сложности около 45 миллионов рублей ежегодно. На 2020 год правительство Сергея Фургала выделило 58,803 миллиона рублей на содержание своего московского представительства — при том, что бюджет региона остаётся дефицитным, а сам губернатор и другие хабаровские чиновники регулярно летают в Москву для решения тех или иных вопросов.