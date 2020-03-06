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Posted 6 марта 2020, 01:22

Published 6 марта 2020, 01:22

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

беременность

Приморские женщины не торопятся рожать

6 марта 2020, 01:22
Фото: Медиахолдинг1Mi. беременность
Женщины Приморья и замуж выходить рано не стремятся, и детей рожать тоже. Средний возраст рожениц стал расти. Возможно, это произошло из-за желания представительниц прекрасного пола самореализоваться, продвинуться по карьерной лестнице и «встать на ноги».

Данные о количестве родившихся детей в крае и о том, в каком возрасте рожали женщины первых детей, предоставили сотрудники Приморскстата. Так, в 2018 году приморские женщины подарили миру 20 тысяч детей. Большая часть из них появились у девушек в возрасте от 25 до 35 лет. Сейчас доля детей, родившихся у женщин до 25 лет, снизилась с 38 процентов до 21 процента. Однако два года назад почти 200 детей подарили миру матери в возрасте до 18 лет.

Кстати, у некоторых представительниц прекрасного пола появляются не просто младенцы, а малыши-гиганты. Накануне в Находке девушка родила очень крупного мальчика весом около 5,2 килограмма.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что замуж приморские женщины тоже не торопятся. В основном, в брак они вступают в возрасте от 25 до 30 лет. Однако есть и такие, кто решил выйти замуж, будучи в несовершеннолетнем возрасте.

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#Новости#Общество#Владивосток#Беременная женщина#Роды
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