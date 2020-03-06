Приморские женщины не торопятся рожать

Данные о количестве родившихся детей в крае и о том, в каком возрасте рожали женщины первых детей, предоставили сотрудники Приморскстата. Так, в 2018 году приморские женщины подарили миру 20 тысяч детей. Большая часть из них появились у девушек в возрасте от 25 до 35 лет. Сейчас доля детей, родившихся у женщин до 25 лет, снизилась с 38 процентов до 21 процента. Однако два года назад почти 200 детей подарили миру матери в возрасте до 18 лет.