Прокуратура Забайкалья признала незаконной выдачу земли под стройку в Атамановке

Как пишет ИА «Чита.Ру», 3 марта прокуратура Читинского района направила в компетентные органы материалы проверки, по итогам которой будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности чиновника из администрации Атамановки за превышение должностных полномочий при выделении участка под застройку в лесном массиве. Одновременно было направлено исковое заявление в суд, чтобы признать выдачу земли под стройку незаконной и вернуть её в муниципальную собственность.