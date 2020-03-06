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Posted 6 марта 2020, 07:01

Published 6 марта 2020, 07:01

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Тематическое фото

Прокуратура Забайкалья признала незаконной выдачу земли под стройку в Атамановке

6 марта 2020, 07:01
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Лес
Прокуратура Забайкальского края проверила обстоятельства передачи участка в 40 гектар возле посёлка Атамановка под строительство. Оказалось, что земля попала в частное владение без торгов и, скорее всего, будет возвращена в муниципальную собственность.

Как пишет ИА «Чита.Ру», 3 марта прокуратура Читинского района направила в компетентные органы материалы проверки, по итогам которой будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности чиновника из администрации Атамановки за превышение должностных полномочий при выделении участка под застройку в лесном массиве. Одновременно было направлено исковое заявление в суд, чтобы признать выдачу земли под стройку незаконной и вернуть её в муниципальную собственность.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что жители Атамановки, обнаружив, что лес вдоль федеральной трассы начали рубить, активно выступили против стройки. За сохранение деревьев боролись все от мала до велика: даже группа детского сада записала видеообращение к властям в защиту леса. Жители обвязали зелёными лентами около полутора тысяч сосен, чтобы показать масштаб ущерба зелёным лёгким края. После этого вырубку прекратили.

Теперь есть вероятность, что 40 гектаров леса будут сохранены.

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#Новости#Общество#Лес#Экология#Вырубка леса#Забайкальский край
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