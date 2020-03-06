Прокуратура Забайкалья признала незаконной выдачу земли под стройку в Атамановке

Posted 6 марта 2020, 07:01
Published 6 марта 2020, 07:01
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как пишет ИА «Чита.Ру», 3 марта прокуратура Читинского района направила в компетентные органы материалы проверки, по итогам которой будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности чиновника из администрации Атамановки за превышение должностных полномочий при выделении участка под застройку в лесном массиве. Одновременно было направлено исковое заявление в суд, чтобы признать выдачу земли под стройку незаконной и вернуть её в муниципальную собственность.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что жители Атамановки, обнаружив, что лес вдоль федеральной трассы начали рубить, активно выступили против стройки. За сохранение деревьев боролись все от мала до велика: даже группа детского сада записала видеообращение к властям в защиту леса. Жители обвязали зелёными лентами около полутора тысяч сосен, чтобы показать масштаб ущерба зелёным лёгким края. После этого вырубку прекратили.
Теперь есть вероятность, что 40 гектаров леса будут сохранены.