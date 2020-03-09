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Posted 9 марта 2020, 01:54

Published 9 марта 2020, 01:54

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

тематическое фото

Букет новорожденных Приморья: 8 марта на свет появились 8 мальчиков и 6 девочек

9 марта 2020, 01:54
Фото: Медиахолдинг1Mi. тематическое фото
Международный женский день 8 Марта в родильных домах Приморья прошёл с явным гендерным «перевесом» в сторону мужчин: на свет появились восемь мальчиков и шесть девочек. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Наиболее «урожайным» праздник выдался в краевом перинатальном центре: здесь родились 3 мальчика и столько же девочек. Во владивостокском роддоме № 3 также появились три мальчика, а вот девочек – две. Ещё одна девочка родилась в роддоме №4 на улице Алеутской, а в родильном отделении краевой больницы и роддоме Находки прибыло по мальчику. Все роженицы и их дети чувствуют себя хорошо.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в первый день 2020 года в Приморье родились 4 малыша. Самая первая девочка появилась на свет в Находке, вторым стал мальчик в Уссурийске, а третьей - девочка во Владивостоке. Именно владивостокская новорожденная оказалась самой крупной – 4 300 граммов.

В последнее время в родильных домах края отмечают тенденцию повышения внимания мужчин к партнёрским родам. Так, за 2019 год мужчины изъявили желание присутствовать при рождении своих детей 408 раз.

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#Новости#Общество#Новорожденный#Роды
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