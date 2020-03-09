Букет новорожденных Приморья: 8 марта на свет появились 8 мальчиков и 6 девочек

Наиболее «урожайным» праздник выдался в краевом перинатальном центре: здесь родились 3 мальчика и столько же девочек. Во владивостокском роддоме № 3 также появились три мальчика, а вот девочек – две. Ещё одна девочка родилась в роддоме №4 на улице Алеутской, а в родильном отделении краевой больницы и роддоме Находки прибыло по мальчику. Все роженицы и их дети чувствуют себя хорошо.