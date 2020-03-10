Навалит. Синоптики рассказали, когда закончится снег во Владивостоке

По данным ГИБДД, в настоящее время из-за гололёда наиболее сложная ситуация наблюдается на спусках и подъёмах. В эти минуты из-за снегопада закрыто движение по одной из наиболее опасных трасс: улице Капитана Шефнера. На некоторых участках дорог образовались заторы. Не обошлось и без аварий: так, в районе улицы Бородинская один из водителей не справился с управлением на скользком участке дороги. В результате столкнулись Nissan AD и Toyota Crown.