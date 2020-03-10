Навалит. Синоптики рассказали, когда закончится снег во Владивостоке

Posted 10 марта 2020, 10:12
Published 10 марта 2020, 10:12
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Владивостока, снегопад будет сопровождаться сильным ветром порывами до 20 метров в секунду. При этом столбик термометра не опустится ниже -4 градусов по Цельсию.
По данным ГИБДД, в настоящее время из-за гололёда наиболее сложная ситуация наблюдается на спусках и подъёмах. В эти минуты из-за снегопада закрыто движение по одной из наиболее опасных трасс: улице Капитана Шефнера. На некоторых участках дорог образовались заторы. Не обошлось и без аварий: так, в районе улицы Бородинская один из водителей не справился с управлением на скользком участке дороги. В результате столкнулись Nissan AD и Toyota Crown.
Жителей и гостей города просят быть предельно внимательными и аккуратными во время разгула стихии. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию и безопасную скорость движения и стараться не парковаться вдоль тротуаров, чтобы не мешать снегоуборочной технике. В свою очередь, пешеходам следует переходить дорогу, только убедившись в безопасности движения.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во второй половине недели на Приморье обрушится новая порция снега.