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Posted 10 марта 2020, 10:12

Published 10 марта 2020, 10:12

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Навалит. Синоптики рассказали, когда закончится снег во Владивостоке

10 марта 2020, 10:12
Снег во Владивостоке продолжится до утра среды, 11 марта. Несмотря на то, что, по данным синоптиков, осадки будут небольшими и временами умеренными, высота снежного покрова в дальневосточной столице может достигнуть 4 см.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Владивостока, снегопад будет сопровождаться сильным ветром порывами до 20 метров в секунду. При этом столбик термометра не опустится ниже -4 градусов по Цельсию.

По данным ГИБДД, в настоящее время из-за гололёда наиболее сложная ситуация наблюдается на спусках и подъёмах. В эти минуты из-за снегопада закрыто движение по одной из наиболее опасных трасс: улице Капитана Шефнера. На некоторых участках дорог образовались заторы. Не обошлось и без аварий: так, в районе улицы Бородинская один из водителей не справился с управлением на скользком участке дороги. В результате столкнулись Nissan AD и Toyota Crown.

Жителей и гостей города просят быть предельно внимательными и аккуратными во время разгула стихии. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию и безопасную скорость движения и стараться не парковаться вдоль тротуаров, чтобы не мешать снегоуборочной технике. В свою очередь, пешеходам следует переходить дорогу, только убедившись в безопасности движения.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во второй половине недели на Приморье обрушится новая порция снега.

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