Цветочная нищета: что мешает расти цветам в Приморье

«Цветоводства в Приморье практически нет. У нас остались только отдельные теплицы. Но они не модернизированы. И выращивают только тюльпаны. А другие цветы выращивать сейчас в крае нереально. Потому что обогреть теплицу при помощи угля — невыгодно и нерационально. Это очень дорогой и неблагодарный бизнес. Мы, к примеру, в прошлом году потратили 29 миллионов рублей на то, чтобы возвести шесть теплиц. У нас не хватило средств. Мы пытаемся привлечь инвесторов», — пояснил Сергей Матвиенко.