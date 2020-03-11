Цветочная нищета: что мешает расти цветам в Приморье

Posted 11 марта 2020, 07:22
Published 11 марта 2020, 07:22
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По данным российских экспертов, в 2019 году рынок срезанных цветов принёс свыше 180 миллиардов рублей. В России продали более 1,8 миллиона цветов. Большая часть из них — розы. На втором месте по количеству — хризантемы, следом за ними идут гвоздики. В отдельный сегмент специалисты выделяют тюльпаны. Ведь это сезонная продажа. В основном, такие цветы пользуются спросом в начале марта. А к Международному женскому дню флористам и цветоводам удаётся реализовать в стране свыше 150 миллионов различных видов тюльпанов.
Более 85 процентов цветов, которые получают представительницы прекрасного пола — те, что выращены за пределами Российской Федерации. Однако это не говорит о том, что в стране нет частных хозяйств и тепличных комплексов. На сегодняшний день 15 тепличных комбинатов в России выращивают розу.
«Был период, когда на рынке не было предложений со стороны российских производителей. Но сейчас они есть, сейчас они появились эти хозяйства. И конечно бизнес заинтересован, чтобы рынок внутренний начинал быть дружелюбным для своих компаний. Они же здесь инвестиции принесли, здесь работают, платят налоги», — расскахала вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
Что касается Приморского края, то здесь рынок срезанных на продажу цветов практически состоит только из отдельного сегмента — тюльпанов. А многие из тех, кто выращивает цветы, позиционируют себя, как частные хозяйства. И зачастую даже не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
По словам директора ООО «Флора-стиль» Сергея Матвиенко, компания которого занимается выращиванием рассады для клумб, рассказал о том, что в год в регионе выращивают около двух миллионов тюльпанов в пригороде Владивостока, на территории Артёмовского городского округа. Цветы продают не только в крае, но и отправляют их в Хабаровский край, в Камчатский край и Сахалинскую область. А вот приморские розы практически никого не интересуют.
«Розы везут из Эквадора. У них качественные цветы. Подходящий климат. И затраты на тепло не такие большие. А вот тюльпаны в регионе выращивают. Для этого не так много нужно: короткое плечо подогрева, очень плотная посадка цветов. Теплицы начинают подогревать с конца января. Для того, чтобы к марту тюльпаны уже распустились. В этом году было распродано около двух миллионов тюльпанов. Однако специалистам не хватило цветка. Спрос превысил предложение».
По данным специалистов, отдельный сегмент (а именно тюльпаны — прим. редакции) приносит российскому рынку прибыль в размере всего 30 миллиардов рублей.
По мнению Сергея Матвиенко, цветочный бизнес в Приморье, в части выращивания их в теплицах и продажи по цветочным сетям — невыгодный. Многие в регионе, как считает эксперт, желали бы заняться выращиванием цветов. Однако у начинающих предпринимателей всегда возникает один и тот же вопрос — где взять деньги? Ведь даже те хозяйства, которые существуют в России, берут кредиты на модернизацию своего производства.
«Цветоводства в Приморье практически нет. У нас остались только отдельные теплицы. Но они не модернизированы. И выращивают только тюльпаны. А другие цветы выращивать сейчас в крае нереально. Потому что обогреть теплицу при помощи угля — невыгодно и нерационально. Это очень дорогой и неблагодарный бизнес. Мы, к примеру, в прошлом году потратили 29 миллионов рублей на то, чтобы возвести шесть теплиц. У нас не хватило средств. Мы пытаемся привлечь инвесторов», — пояснил Сергей Матвиенко.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова считает, что в стране нужно утвердить специальную программу выдачи субсидий для цветоводов. И тогда цветочный бизнес в стране и в Приморском крае, в частности, может заиграть другими красками.
«Давайте мы сейчас сделаем специальную программу. Давайте это будут субсидии, льготное налогообложение. Давайте мы дадим льготный период и скажем, вот мы даём вам три года. По цветам есть возможность в более короткий срок нарастить этот выпуск и создать действительно реальную базу».
За последние пять лет в России не было построено ни одной новой цветочной теплицы. Флористы пока обеспечивают желающих цветами из-за рубежа. В Приморье в сезон можно ещё порадовать своих близких приморскими тюльпанами. Возможно, если власти приравняют цветоводов к аграриям и установят на рынке единые правила для производителей и импортёров, отрасль заново расцветёт. Но пока участники рынки ждут, когда программу поддержки одобрят Министерство экономического развития и Министерство финансов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в преддверии Международного женского дня в Приморье активизировались «тюльпанщики». За два-три дня до праздника они начали продавать цветы. Однако разрешения никакого на продажу некоторые из них не имели. Такая ситуация, естественно, расстроила владельцев цветочных магазинов, ведь, по их мнению, если бы не было тюльпанщиков, они могли бы получить больше денег от продажи цветов.
Действительно, цветы у тюльпанщиков дешевле, чем в цветочном магазине. Поэтому, скорее всего, с каждым годом во Владивостоке желающих получить «лёгкие» деньги с каждым годом становится больше.