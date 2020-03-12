Рейтинг: где в Приморье не растут цветы жизни

Posted 12 марта 2020, 02:33
Published 12 марта 2020, 02:33
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
368. Это очень мало. Представьте: в классе тридцать учеников. Если всех этих детей собрать в одну школу, то получится по одному классу на с 1 по 11-й и по 35 учеников …. Маленькая школа… И в ней будущее целого района.
В других муниципалитетах ситуация не лучше, на целый район — одна, две, три школы. «Восток-Медиа» посчитало сколько детей живет в Приморских посёлках и сёлах и где ситуация с «демографией» обстоит хуже всего.
Хуже всего ситуация в Кавалеровском районе Приморского края. На 23 600 жителей приходится всего 612 детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, то есть менее трёх процентов от общего числа жителей. Или всего две школы. Это худший показатель в крае. Ситуация чуть получше обстоит в вышеупомянутом Тернейском районе. Детей там меньше чем в других муниципалитетах региона — всего 368 человек, но, учитывая, что район населяют 10 818 жителей, в процентном соотношении Тернею удалось закрепиться на предпоследнем месте в рейтинге.
Лучший показатель «по детям» в Яковлевском районе. Из 13 929 человек местного населения более 20% составляют дети и подростки. А это, на секундочку, 2634 ребенка. Даже если часть из них не покинет муниципалитет и останется жить на родной земле, шанс на продолжение жизни в этом районе есть.
Следом за Яковлевским районом идут Дальнереченский район, Анучинский и Чугуевский муниципальные округи. Больше всего детей проживают в Надеждинском районе — практически шесть тысяч школьников и дошколят. Вполне возможно это связано с транспортной доступностью, местоположением и развитием района. Последние годы «Надега» находится на слуху побольше, чем остальные муниципалитеты.
Для сравнения можно взять самый большой город Приморского края — Владивосток. Согласно информации федеральной службы государственной статистики, во Владивостокском городском округе проживает 633144 человек, из которых 79397 составляют дети в возрасте от 5 до 18 лет. Это 12,54% жителей. Весьма средний показатель. Куда меньше, чем в Партизанском или Спасском районах.
В шести районах края проживает меньше тысячи детей. Не исключено, что новые президентские указы, направленные на улучшение демографической ситуации, изменят эту статистику, но пока картина написана довольно мрачными цветами.
«Приморский край за 30 лет потерял 360 000 человек, в следствие различных факторов. Эта убыль практически пятнадцати процентов населения Приморского края деформировала всю демографическую структуру. Молодых стало меньше, стариков больше. Молодые продолжают уезжать, старики остаются. Как следствие, рождаемость падает. Похожа ли ситуация в Тернейском и других районах на вымирание муниципалитетов? Да, похожа. Сегодня сельская молодёжь, уезжая учиться в районные центры или города, уже не возвращается назад. За тридцать лет количество населённых пунктов сократилось более чем на сотню единиц», — сообщил ведущий сотрудник лаборатории социальной и медицинской географии Тихоокеанского института географии ДВО РАН кандидат экономических наук Юрий Авдеев.
Из 22 приморских муниципальных районов и муниципальных округов в шести количество детей не достигает тысячной отметки. Вполне возможно, что на фоне всевозможных правительственных программ по улучшению демографической ситуации количество детей вырастет.
Процент детей от общего количества жителей:
Яковлевский муниципальный район — 2634 — 20,21 %
Дальнереченский муниципальный район — 1738 — 18,56 %
Анучинский муниципальный округ — 2297 — 17,63 %
Чугуевский муниципальный округ — 3788 — 17,03 %
Ханкайский муниципальный район — 3647 — 16,85 %
Надеждинский муниципальный район — 5996 — 15,59 %
Спасский муниципальный район — 4273 — 15,55 %
Партизанский муниципальный район — 4534 — 15,40 %
Пограничный муниципальный округ — 1835 — 8,24 %
Шкотовский муниципальный район — 1915 — 7,99 %
Лазовский муниципальный округ — 909 — 7,19 %
Кировский муниципальный район — 1257 — 6,85 %
Ольгинский муниципальный район — 549 — 6,03 %
Черниговский муниципальный район — 1426 — 5,33 %
Пожарский муниципальный район — 1468 — 5,31 %
Хорольский муниципальный округ — 1347 — 5,04 %
Красноармейский муниципальный район — 764 — 4,72 %
Хасанский муниципальный район — 1337 — 4,37 %
Михайловский муниципальный район — 1142 — 3,98 %
Октябрьский муниципальный округ — 923 — 3,41 %
Тернейский муниципальный район — 368 — 3,4 %
Кавалеровский муниципальный район — 612 — 2,59 %