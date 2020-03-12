Рейтинг: где в Приморье не растут цветы жизни

Хуже всего ситуация в Кавалеровском районе Приморского края. На 23 600 жителей приходится всего 612 детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, то есть менее трёх процентов от общего числа жителей. Или всего две школы. Это худший показатель в крае. Ситуация чуть получше обстоит в вышеупомянутом Тернейском районе. Детей там меньше чем в других муниципалитетах региона — всего 368 человек, но, учитывая, что район населяют 10 818 жителей, в процентном соотношении Тернею удалось закрепиться на предпоследнем месте в рейтинге.