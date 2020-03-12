В Приморье неизвестный наехал на 15-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

По информации пресс-службы приморской полиции, в Кавалеровском районе 15-летняя девушка обратилась с ушибами в больницу. Как оказалось, её сбила машина. Авария случилась в районе 304 километра дороги Осиновка — Рудная Пристань на улице Шоссейной.