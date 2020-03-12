В Приморье неизвестный наехал на 15-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

Posted 12 марта 2020, 05:10
Published 12 марта 2020, 05:10
Modified 1 сентября 2022, 03:59
Updated 1 сентября 2022, 03:59
По информации пресс-службы приморской полиции, в Кавалеровском районе 15-летняя девушка обратилась с ушибами в больницу. Как оказалось, её сбила машина. Авария случилась в районе 304 километра дороги Осиновка — Рудная Пристань на улице Шоссейной.
Водитель неизвестной машины обгонял другую и наехал на несовершеннолетнюю, которая двигалась по левой обочине проезжей части во встречном направлении. Водитель скрылся с места происшествия.
Сейчас сотрудники ГИБДД ищут виновника аварии. Сотрудники полиции просят очевидцев происшествия и тех, у кого есть запись видеорегистратора, обратиться в отделение Госавтоинспекции в Кавалерово.