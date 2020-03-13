«Россети» устраняют последствия штормового циклона

«Россети» на сегодняшний день — самый крупный электросетевой комплекс в мире. Он объединяет 35 дочерних и зависимых предприятий. Сотрудниками холдинга являются более 200 тысяч человек. При этом копания выступает как оператор крупнейшего электрического комплекса. Под управление холдинга находятся более чем два миллиона километров электрического провода. А подстанций насчитывается свыше 500 тысяч. Также немаловажную роль играет и то, что главным акционером холдинга, с большинством в уставном капитале, выступает государство.