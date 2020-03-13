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Posted 13 марта 2020, 15:12

Published 13 марта 2020, 15:12

Modified 1 сентября 2022, 03:59

Updated 1 сентября 2022, 03:59

«Россети» устраняют последствия штормового циклона

13 марта 2020, 15:12
Гендиректор холдинга «Россети» Павел Ливинский взял под свой контроль восстановление подачи энергии в российские регионы, пострадавшие от циклона.

Электроснабжение было прервано в семнадцати субъектах.

В работах по устранению последствий ураганного ветра было задействовано более 1600 специалистов, объединенных в 500 бригад. Кроме этого, они привлекли к устранению аварий 491 единицу спецтехники, сообщают «Новые известия».

В Центральном федеральном округе пока что сохраняется сложная метеообстановка. Здесь наблюдаются порывы ветра до 30 метров в секунду и мокрый снег. Однако специалисты восстанавливают электроснабжение в рекордно короткие сроки — два часа.

Ситуация в Тверской области сейчас остается самой напряженной. С последствиями стихии борется более 400 человек. Им на помощь направлено 890 специалистов и 259 единиц спецтехники.

Все вопросы, касающиеся подачи электроэнергии, можно задавать в контакт-центрах дочерних компаний «Россетей». Кроме этого, для удобства потребителей работает портал «Светлая страна».

Синоптики ранее сообщали о предстоящем ухудшении метеоусловий: сильных порывах ветра, мокром снеге и дожде.

«Россети» на сегодняшний день — самый крупный электросетевой комплекс в мире. Он объединяет 35 дочерних и зависимых предприятий. Сотрудниками холдинга являются более 200 тысяч человек. При этом копания выступает как оператор крупнейшего электрического комплекса. Под управление холдинга находятся более чем два миллиона километров электрического провода. А подстанций насчитывается свыше 500 тысяч. Также немаловажную роль играет и то, что главным акционером холдинга, с большинством в уставном капитале, выступает государство.

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