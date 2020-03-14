Дерипаска: России нужен карантин как Гвинее с Эболой

По словам миллиардера, если не принять необходимых мер, последствия распространения коронавирусной инфекции для власти будут «более серьезными, чем развал страны в 1991 году». Дерипаска также сообщил, что в 2015 году он, «как и другие сотрудники «Русала», столкнулся со вспышкой лихорадки Эбола в Африке. Тогда инфекцию позволили остановить изоляция Гвинеи, а также действия военных, полиции и российских врачей.