Дерипаска: России нужен карантин как Гвинее с Эболой

Posted 14 марта 2020, 08:57
Published 14 марта 2020, 08:57
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил закрыть границы на 60 дней. Он считает, что страна не готова к эпидемии, а её последствия могут быть более серьёзными, чем развал Советского союза.
Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире бизнесмен предложил закрыть границы на въезд для иностранцев и отменить массовые мероприятия. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
«Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», — считает бизнесмен. Он также отметил, что если в ближайшее время границы не будут закрыты, то остановить вирус будет невозможно.
По словам миллиардера, руководители предприятий и госучреждений должны в течение двух дней подготовить все необходимые меры для обеспечения карантина.Он считает, что 60 дней, это минимальный срок при котором можно выявить и обеспечить лечение большинства заболевших. На данный момент россияне игнорируют все меры предосторожности и не готовы противостоять болезни.
«Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски», — написал он.
По словам миллиардера, если не принять необходимых мер, последствия распространения коронавирусной инфекции для власти будут «более серьезными, чем развал страны в 1991 году». Дерипаска также сообщил, что в 2015 году он, «как и другие сотрудники «Русала», столкнулся со вспышкой лихорадки Эбола в Африке. Тогда инфекцию позволили остановить изоляция Гвинеи, а также действия военных, полиции и российских врачей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в целях профилактики коронавирусной инфекции министерство здравоохранения Приморья и территориальное управление Роспотребнадзора направили рестораторам, владельцам гостиниц и спортивных объектов предписания о необходимости соблюдения мер предосторожности: везде должен быть запас средств индивидуальной защиты органов дыхания, а дезинфекцию помещений следует проводить чаще.
Тем временем в мире насчитывается уже более 118 тысяч заболевших, вирус проник в 114 стран. В России носителями вируса стали почти 30 человек, прибывших из Италии. Из-за вируса Россия ограничила авиасообщение с Италией, Францией. ФРГ, Испанией, а ранее — с Китаем и Кореей. В Приморье пока нет случаев положительного теста на коронавирус.