Картина дня в Приморье: чуркинский "человек-паук", снег и глобальное обезвоживание

Posted 15 марта 2020, 12:40
Published 15 марта 2020, 12:40
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Зима не хочет уходить
Наступила середина марта, но зима всё ещё не хочет покидать Приморье. Утро воскресенья во Владивостоке было похоже на сказку: с неба падали большие хлопья снега. И хотя общее количество осадков не превысило 0,5 мм, а высота снежного покрова – 0,8 см, на дороги столицы Приморья вышла спецтехника. Во второй половине дня погода испортилась. В обед в дальневосточной столице поднялся сильный северный ветер.
Чуркинский "человек-паук"
Во Владивостоке молодой мужчина без труда выбрался с третьего этажа «гостинки» на Окатовой через окно. Всё произошло после ссоры с девушкой. По свидетельству очевидцев, парень поднял на неё руку, но девушке удалось закрыть драчуна в квартире и убежать. Не дожидаясь приезда полиции, мужчина открыл окно, ловко спустился по верёвке с третьего этажа и скрылся. Пользователи соцсетей тут же прозвали его «человеком-пауком».
Центр Владивостока будет «обезвожен»
Неприятные испытания выпадут на долю жителей Владивостока на следующей неделе. В среду, 18 марта, без холодной воды останутся десятки домов в центре города. Причём отключения начнутся в 9 утра, а вода в кранах горожан появится лишь в 2 часа ночи 19 марта. Причина отключений: аварийные ремонтные работы.