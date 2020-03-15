Картина дня в Приморье: чуркинский "человек-паук", снег и глобальное обезвоживание

Во Владивостоке молодой мужчина без труда выбрался с третьего этажа «гостинки» на Окатовой через окно. Всё произошло после ссоры с девушкой. По свидетельству очевидцев, парень поднял на неё руку, но девушке удалось закрыть драчуна в квартире и убежать. Не дожидаясь приезда полиции, мужчина открыл окно, ловко спустился по верёвке с третьего этажа и скрылся. Пользователи соцсетей тут же прозвали его «человеком-пауком».