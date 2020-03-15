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Posted 15 марта 2020, 12:40

Published 15 марта 2020, 12:40

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Картина дня в Приморье: чуркинский "человек-паук", снег и глобальное обезвоживание

15 марта 2020, 12:40
Самые интересные события воскресенья – в обзоре «Восток-Медиа»

Зима не хочет уходить

Наступила середина марта, но зима всё ещё не хочет покидать Приморье. Утро воскресенья во Владивостоке было похоже на сказку: с неба падали большие хлопья снега. И хотя общее количество осадков не превысило 0,5 мм, а высота снежного покрова – 0,8 см, на дороги столицы Приморья вышла спецтехника. Во второй половине дня погода испортилась. В обед в дальневосточной столице поднялся сильный северный ветер.

Чуркинский "человек-паук"

Во Владивостоке молодой мужчина без труда выбрался с третьего этажа «гостинки» на Окатовой через окно. Всё произошло после ссоры с девушкой. По свидетельству очевидцев, парень поднял на неё руку, но девушке удалось закрыть драчуна в квартире и убежать. Не дожидаясь приезда полиции, мужчина открыл окно, ловко спустился по верёвке с третьего этажа и скрылся. Пользователи соцсетей тут же прозвали его «человеком-пауком».

Центр Владивостока будет «обезвожен»

Неприятные испытания выпадут на долю жителей Владивостока на следующей неделе. В среду, 18 марта, без холодной воды останутся десятки домов в центре города. Причём отключения начнутся в 9 утра, а вода в кранах горожан появится лишь в 2 часа ночи 19 марта. Причина отключений: аварийные ремонтные работы.

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