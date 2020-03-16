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Posted 16 марта 2020, 00:53

Published 16 марта 2020, 00:53

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Дружным составом: единороссы взяли большинство мандатов на выборах 15 марта

16 марта 2020, 00:53
Сюжет
Депутат
Первые, после того, как Олег Кожемяко занял пост секретаря регионального отделения "Единой России", крупные выборы завершились в Приморье. 15 марта жители трех новых округов избрали первый созыв депутатов представительных органов власти. По итогам трех кампаний депутаты от партии власти получили 37 мандатов из 49.

Самую убедительную победу единороссы одержали в Анучинском муниципальном округе. Здесь все 15 мандатов достались представителям партии власти.

В Пограничном муниципальном округе кресла в Думе займут: 13 единороссов, 2 коммуниста, 1 представитель ЛДПР, 1 кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и 1 выдвиженец от «Справедливой России».

В Думе Чугуевского муниципального района 9 из 15 мандатов достались кандидатам от «Единой России», 1 представителю «Справедливой России» и 3 самовыдвиженца. Пока не понятна судьба мандатов по 13 и 14 одномандатному избирательному округу.

В целом, как отметили в крайизбиркоме, выборы прошли без нарушений

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#Новости#Единая Россия#Дума#Депутат#Власть
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