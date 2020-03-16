Дружным составом: единороссы взяли большинство мандатов на выборах 15 марта

Posted 16 марта 2020, 00:53
Published 16 марта 2020, 00:53
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Самую убедительную победу единороссы одержали в Анучинском муниципальном округе. Здесь все 15 мандатов достались представителям партии власти.
В Пограничном муниципальном округе кресла в Думе займут: 13 единороссов, 2 коммуниста, 1 представитель ЛДПР, 1 кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и 1 выдвиженец от «Справедливой России».
В Думе Чугуевского муниципального района 9 из 15 мандатов достались кандидатам от «Единой России», 1 представителю «Справедливой России» и 3 самовыдвиженца. Пока не понятна судьба мандатов по 13 и 14 одномандатному избирательному округу.
В целом, как отметили в крайизбиркоме, выборы прошли без нарушений