Жители Владивостока против переименования улицы Терешковой

Posted 16 марта 2020, 07:51
Published 16 марта 2020, 07:51
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Отметим, обращение жителей, которые проживают в домах по улице Терешковой, появилось на сайте change.org. На сегодняшний день петицию за переименование улицы поддержали более шести тысяч человек. По мнению инициаторов письма, сейчас первая в мире женщина-космонавт, а ныне депутат ГосДумы Валентина Терешкова, «олицетворяет иные ценности».
В столице Дальнего Востока более двадцати домов носят имя лётчика-космонавта. Но готовы ли жители к тому, чтобы переименовать улицу? С этим вопросом корреспондент агентства обратился к тем, кто проживает по улице Терешковой. Практически все владивостокцы негативно отнеслись к этой инициативе. К примеру, жительница дома по адресу Терешковой, 25 Анна считает, что высказывания депутата ГосДумы не являются поводом для масштабных изменений:
«Человек высказал своё мнение. Если оно не совпадает с мнением большинства, это не говорит о том, что оно неправильное. Это просто её личное мнение. Мнение причём очень пожилого человека. У которого, к тому же, есть грандиозные заслуги перед нашей страной».
Жительница дома по улице Терешковой, 13 Ирина в первый раз узнала от корреспондента агентства о том, что россияне пожелали дать улице другое наименование. Но даже в этом случае она отрицательно отнеслась к этой инициативе:
«Есть величайший человек. Он живёт. Жив и здоров. Зачем переименовывать улицу? Из-за того, что она что-то там сказала? Ой, какой бред. Мало что ли у нас людей, которые высказывают мнения? Те, что не поддерживает большинство? Насколько я понимаю, будет голосование. Люди пойдут и будут голосовать „за“ или „против“. Ну и голосуйте, как вам нравится. Зачем улицу трогать-то».
Житель Владивостока Константин, который проживает по улице Терешковой, 3а, нейтрально отнёсся к инициативе некоторых россиян. Но указал на то, что любой человек имеет право на своё собственное мнение.
«Каждый в стране может выражать свои интересы. Что тут такого? А что некоторых „травят“ потом из-за этого… не новость, к сожалению».
Жительница дома по улице Терешковой, 15 Екатерина и вовсе обратилась к тем, кто пытается добиться переименования улицы:
«Знаете, что я вам скажу? Не страдайте фигнёй».
Категорически против к петиции отнеслась Раиса, жительница дома по улице Терешковой, 3. Более того она отметила, что в районе нужна остановка в честь первой женщины-космонавта.
«Мы категорически против. Это лётчик-космонавт. Вы что? О чём вообще может идти разговор? Я против и всех буду настраивать отрицательно, если потребуется. Я за Валентину Терешкову. И за улицу будем „стоять горой“. Я живу здесь уже 44 года. И даже остановки в честь неё нет. Вот, что нужно в нашем районе ещё сделать».
Отметим, после высказываний депутата ГосДумы Валентины Терешковой предложила снять ограничения на число президентских сроков. После этого в сети началась травля первой в мире женщины-космонавта. Пользователи раскритиковали не только высказывания Валентины Терешковой, но и её саму.
Известные жители Приморья отметили, что травля, которая сейчас идёт не только в соцсетях, но и в некоторых СМИ, не просто является некрасивой, а показывает отсутствие какого-либо воспитания у оппонентов.