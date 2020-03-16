Жители Владивостока против переименования улицы Терешковой

«Мы категорически против. Это лётчик-космонавт. Вы что? О чём вообще может идти разговор? Я против и всех буду настраивать отрицательно, если потребуется. Я за Валентину Терешкову. И за улицу будем „стоять горой“. Я живу здесь уже 44 года. И даже остановки в честь неё нет. Вот, что нужно в нашем районе ещё сделать».