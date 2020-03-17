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Posted 17 марта 2020, 11:43

Published 17 марта 2020, 11:43

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева этапировали в Спасск-Дальний

17 марта 2020, 11:43
Теперь его адрес не дом и не улица, а Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №33 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю», 692239, Приморский край, Спасский р-н, ж/д Старый Ключ, ул. Раздольная, 4 «а». Режим учреждения – строгий.

Напомним, подельник братьев Игоря и Андрея Пушкарёвых, экс-директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников был недавно направлен для отбытия срока наказания по приговору в ИК-22 поселка Волчанец Партизанского района. Эта ИК также относится к «строгорежимным», наряду с ИК-27 в том же Волчанце, ИК-33 на станции Старый Ключ под городом Спасск-Дальний, или ИК-41 в Уссурийске. Других учреждений строгого режима в Приморье нет, поэтому и выбор был не так уже велик.

Этапирование «в зону» Лушникова вызвало в обществе немало пересудов, в том числе и на тему «возможно ли содержание осуждённых по одному и тому же уголовному делу в одной колонии»?

Как пояснили адвокаты, законодательных препятствий к этому нет. Однако размещение осуждённых относится к компетенции ГУФСИН. И решением этой структуры Игорь Пушкарёв был направлен для отбытия 15-летнего срок лишения свободы в ИК-33 – аккурат неподалеку от «Спасскцемента» – что, впрочем, и предполагали ранее опрошенные «Восток-Медиа» эксперты.

#Новости#Власть
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