Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева этапировали в Спасск-Дальний

Напомним, подельник братьев Игоря и Андрея Пушкарёвых, экс-директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников был недавно направлен для отбытия срока наказания по приговору в ИК-22 поселка Волчанец Партизанского района. Эта ИК также относится к «строгорежимным», наряду с ИК-27 в том же Волчанце, ИК-33 на станции Старый Ключ под городом Спасск-Дальний, или ИК-41 в Уссурийске. Других учреждений строгого режима в Приморье нет, поэтому и выбор был не так уже велик.