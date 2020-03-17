Премию имени Вадима Мялка получили артисты театра имени Максима Горького

Posted 17 марта 2020, 11:37
Published 17 марта 2020, 11:37
Modified 1 сентября 2022, 03:59
Updated 1 сентября 2022, 03:59
В 2020 году вручение внутритеатральной премии состоялось в форме капустника. Все коллеги шутили и смеялись между собой. А перед началом выступления пытались угадать, что подготовили в театре имени Максима Горького на этот раз.
А мероприятие было действительно необычным. Но, впрочем, удивить это никого не должно. Работники драматического театра имени Максима Горького — люди творческие. И они всегда найдут, как приятно удивить, а может даже и шокировать своих коллег.
На церемонии вручения премии в качестве ведущих выступили Марина Волкова и Яна Мялк, дочь Вадима Мялка. Но стоит отметить, что призёров не вызывали просто так на сцену, озвучивая официальное название номинации. Каждый из получивших премию получил в свой адрес те слова, которые в точности характеризуют того или иного актёра, или работника закулисья.
В итоге, в театре были отмечены заслуженная артистка РФ Светлана Салахутдинова, заслуженный артист РФ Николай Тимошенко, заслуженная артистка РФ Наталья Музыковская, заслуженный артист РФ Евгений Вейгель, Валентин Запорожец, Наталья Овчинникова, Денис Неделько, Ольга Налитова, Татьяна Иванашко, Константин Суворин, Леонид Смагин, Елена Пономаренко, Ярослав Янковский, Александра Аубекерова, Виктория Романенко, Ирина Кнапп (заведующая пошивочным цехом), а также Алексей Мяготин (аранжировщик).
После этого весь зал замер в ожидании. У каждого был вопрос, а кому в этом году достанется Гран-при. В 2020 году этого звания была удостоена Марина Волкова, на счету у которой роль Иокасты («Царь Эдип»), Анны Карениной («Анна Каренина»), Годл («Поминальная молитва»).