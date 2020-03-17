Россию закроют для иностранцев

Posted 16 марта 2020, 23:28
Published 16 марта 2020, 23:28
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По данным РИА Новости, почти на два месяца Россия будет закрыта для посещения для всех иностранных граждан и для тех, кто не является гражданином РФ. Въехать на территорию страны смогут только дипломаты. Также запрет не распространяется на водителей грузовиков, перевозящих товары, на дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Кроме того, пересекать границу смогут экипажи кораблей и поездов.
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, такое решение было принято в связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции.
В ближайшее время Россия в режиме онлайн будут оповещать о том, как уберечься от опасного заболевания. Более того, откроется интернет-портал, где специалисты будут размещать актуальную информацию о распространении коронавируса. На сегодняшний день в России более 90 человек заразились опасной инфекцией. Большинство ранее выезжали за пределы страны и были на территориях, где была зафиксирована вспышка коронавируса.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что некоторые страны ещё на прошлой недели ограничили въезд на территории.
Отметим, в Приморье пока не зарегистрированы больные коронавирусом. Однако некоторые организации решили приостановить свою деятельность. Многие студенты, возможно, перейдут временно на электронное обучение.