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Posted 16 марта 2020, 23:28

Published 16 марта 2020, 23:28

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Вирус

Россию закроют для иностранцев

16 марта 2020, 23:28
Фото: Медиахолдинг1Mi. Вирус
Сюжет
COVID-19
Со среды, 18 марта, Россия ограничивает въезд в страну всем иностранным гражданам и лицам, которые не имеют российского гражданства. Запрет будет действовать до первого мая включительно. Такое решение приняли в правительстве РФ.

По данным РИА Новости, почти на два месяца Россия будет закрыта для посещения для всех иностранных граждан и для тех, кто не является гражданином РФ. Въехать на территорию страны смогут только дипломаты. Также запрет не распространяется на водителей грузовиков, перевозящих товары, на дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Кроме того, пересекать границу смогут экипажи кораблей и поездов.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, такое решение было принято в связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

В ближайшее время Россия в режиме онлайн будут оповещать о том, как уберечься от опасного заболевания. Более того, откроется интернет-портал, где специалисты будут размещать актуальную информацию о распространении коронавируса. На сегодняшний день в России более 90 человек заразились опасной инфекцией. Большинство ранее выезжали за пределы страны и были на территориях, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что некоторые страны ещё на прошлой недели ограничили въезд на территории.

Отметим, в Приморье пока не зарегистрированы больные коронавирусом. Однако некоторые организации решили приостановить свою деятельность. Многие студенты, возможно, перейдут временно на электронное обучение.

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#Новости#Общество#Россия#Владивосток#Запрет#В мире#COVID-19
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