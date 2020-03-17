Россию закроют для иностранцев

По данным РИА Новости, почти на два месяца Россия будет закрыта для посещения для всех иностранных граждан и для тех, кто не является гражданином РФ. Въехать на территорию страны смогут только дипломаты. Также запрет не распространяется на водителей грузовиков, перевозящих товары, на дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Кроме того, пересекать границу смогут экипажи кораблей и поездов.