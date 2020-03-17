Влетел на полмашины: водитель без прав спровоцировал тяжёлое ДТП в Приморье

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. А водителям и пассажиру автомобиля Suzuki потребовалась помощь медиков. После ДТП было установлено, что водитель автомобиля марки Toyota, 30-летний житель Приморья, не имеет водительского удостоверения. В 2020 году его два раза привлекали к административной ответственности за управление автомобилем без прав и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.