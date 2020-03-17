Влетел на полмашины: водитель без прав спровоцировал тяжёлое ДТП в Приморье

Posted 17 марта 2020, 07:04
Published 17 марта 2020, 07:04
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, водитель автомобиля Toyota Vista двигался из Артёма в сторону Находки. Он не выдержал безопасный для движения боковой интервал, из-за чего и произошло столкновение с транспортным средством Suzuki СX. В результате происшествия автомобили отбросило на обочину.
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. А водителям и пассажиру автомобиля Suzuki потребовалась помощь медиков. После ДТП было установлено, что водитель автомобиля марки Toyota, 30-летний житель Приморья, не имеет водительского удостоверения. В 2020 году его два раза привлекали к административной ответственности за управление автомобилем без прав и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, почему водитель не смог справиться с управлением. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артёме обвинительный приговор вынесли одной из представительниц прекрасного пола, которая ездила на транспортном средстве без прав.