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Posted 17 марта 2020, 07:04

Published 17 марта 2020, 07:04

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Влетел на полмашины: водитель без прав спровоцировал тяжёлое ДТП в Приморье

17 марта 2020, 07:04
Сюжет
Происшествие
На 33 километре региональной трассы Артём — Находка — Порт Восточный произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Водителям и пассажиру одного из автомобилей потребовалась медицинская помощь. Позже сотрудники полиции выяснили, что у жителя региона, который спровоцировал аварию, нет водительского удостоверения.

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, водитель автомобиля Toyota Vista двигался из Артёма в сторону Находки. Он не выдержал безопасный для движения боковой интервал, из-за чего и произошло столкновение с транспортным средством Suzuki СX. В результате происшествия автомобили отбросило на обочину.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. А водителям и пассажиру автомобиля Suzuki потребовалась помощь медиков. После ДТП было установлено, что водитель автомобиля марки Toyota, 30-летний житель Приморья, не имеет водительского удостоверения. В 2020 году его два раза привлекали к административной ответственности за управление автомобилем без прав и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, почему водитель не смог справиться с управлением. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артёме обвинительный приговор вынесли одной из представительниц прекрасного пола, которая ездила на транспортном средстве без прав.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Водительские права
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