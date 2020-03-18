vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 марта 2020, 06:17

Published 18 марта 2020, 06:17

Modified 1 сентября 2022, 03:59

Updated 1 сентября 2022, 03:59

Владивостокский цирк расстроил жителей и гостей Приморья

18 марта 2020, 06:17
Сюжет
COVID-19
В Приморье начинают отменять концертные программы с участием известных исполнителей из-за распространения коронавирусной инфекции. То же самое сделали и во Владивостокском цирке, где отменено одно из представлений.

Печальную новость сообщили жителям региона сотрудники цирка на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

«В соответствии с приказом Министерства культуры «О деятельности организации в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории РФ», а также приказом ФКП «Росгосцирк» от 17.03.2020 г. Владивостокский государственный цирк приостанавливает показ цирковой программы «Цирк на воде», — пояснили на официальной странице сотрудники цирка.

Все посетители, которые уже приобрели билеты, могут их вернуть там, где они их и покупали. Пользователи соцсетей уже успели выразить свои эмоции по поводу произошедшего.

«Вот и устроили детям каникулы», «Отлично. Заказали билеты из другого города. Съездили, порадовали детей», «Вот совсем не новость. Сейчас всё отменяют из-за этого нового вируса», «Вот цирка нам сейчас хватает», — реакция пользователей соцсетей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже отменены концерты белорусского певца Тимы Белорусских и российского исполнителя Александра Розенбаума. Они должны были состояться в пятницу, 20 марта.

Отметим, Роспотребнадзор рекомендовал главам всех субъектов РФ отменить крупные массовые и спортивные мероприятия из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Материалы по теме
«Подруга плачет». Во Владивостоке сорвался концерт мегапопулярного певцаКонцерт ещё одного известного певца сорвался во Владивостоке
#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19#Цирк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика