Владивостокский цирк расстроил жителей и гостей Приморья

Posted 18 марта 2020, 06:17
Published 18 марта 2020, 06:17
Modified 1 сентября 2022, 03:59
Updated 1 сентября 2022, 03:59
Печальную новость сообщили жителям региона сотрудники цирка на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
«В соответствии с приказом Министерства культуры «О деятельности организации в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории РФ», а также приказом ФКП «Росгосцирк» от 17.03.2020 г. Владивостокский государственный цирк приостанавливает показ цирковой программы «Цирк на воде», — пояснили на официальной странице сотрудники цирка.
Все посетители, которые уже приобрели билеты, могут их вернуть там, где они их и покупали. Пользователи соцсетей уже успели выразить свои эмоции по поводу произошедшего.
«Вот и устроили детям каникулы», «Отлично. Заказали билеты из другого города. Съездили, порадовали детей», «Вот совсем не новость. Сейчас всё отменяют из-за этого нового вируса», «Вот цирка нам сейчас хватает», — реакция пользователей соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже отменены концерты белорусского певца Тимы Белорусских и российского исполнителя Александра Розенбаума. Они должны были состояться в пятницу, 20 марта.
Отметим, Роспотребнадзор рекомендовал главам всех субъектов РФ отменить крупные массовые и спортивные мероприятия из-за вспышки коронавирусной инфекции.