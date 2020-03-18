Защититься от коронавируса: «Восток-Медиа» проводит опрос приморского истеблишмента

На Дальнем Востоке зарегистрировано всего два случая заражения — в Чукотском Автономном округе и Забайкалье (уже выздоровел). «Восток-Медиа» решило узнать у известных людей региона, какие способы они выбирают, чтобы обезопасить себя от угрозы заражения коронавирусом.