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Posted 18 марта 2020, 04:13

Published 18 марта 2020, 04:13

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Защититься от коронавируса: «Восток-Медиа» проводит опрос приморского истеблишмента

Защититься от коронавируса: «Восток-Медиа» проводит опрос приморского истеблишмента

18 марта 2020, 04:13
Фото: Артур Салимов. Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Опрос
По последним данным, в России зарегистрировано уже 114 заразившихся, из них 21 — только за последние сутки. Пока максимальное сосредоточение зараженных фиксируется в Москве (57 человек).

На Дальнем Востоке зарегистрировано всего два случая заражения — в Чукотском Автономном округе и Забайкалье (уже выздоровел). «Восток-Медиа» решило узнать у известных людей региона, какие способы они выбирают, чтобы обезопасить себя от угрозы заражения коронавирусом.

Варианты ответов следующие:

  • купил маски;
  • купил антисептик;
  • самоизолировался;
  • пью водку и вино;
  • молился Богу;
  • надеюсь на авось;
  • Путин всё решит;
  • православных эта басурманская зараза не берёт;
  • какой ещё коронавирус?

О том, как известные земляки противостоят этой угрозе, можно будет узнать завтра, 19 марта, в материале «Восток-Медиа».

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#Новости#Общество#Опрос#COVID-19#Политик
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