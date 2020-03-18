Защититься от коронавируса: «Восток-Медиа» проводит опрос приморского истеблишмента

Posted 18 марта 2020, 04:13
Published 18 марта 2020, 04:13
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На Дальнем Востоке зарегистрировано всего два случая заражения — в Чукотском Автономном округе и Забайкалье (уже выздоровел). «Восток-Медиа» решило узнать у известных людей региона, какие способы они выбирают, чтобы обезопасить себя от угрозы заражения коронавирусом.
Варианты ответов следующие:
О том, как известные земляки противостоят этой угрозе, можно будет узнать завтра, 19 марта, в материале «Восток-Медиа».